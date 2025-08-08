Amor tras el volante: quiénes son las novias de los pilotos de la Fórmula 1

Desde relaciones de bajo perfil a vínculos mediáticos. Con estilos propios, miles de seguidores y personalidades diversas, las chicas pisan fuerte dentro y fuera del paddock.

Con el cierre de la primera mitad de la temporada 2025, la Fórmula 1 entra en su tradicional receso . Los pilotos se alejan de las pistas por unas semanas, para tomarse un merecido descanso hasta el próximo 29 de agosto. Pero muchos de ellos no lo harán solos . Junto a ellos, también se relajan quienes forman parte fundamental de su día a día y brillan en sus apariciones en el paddock: sus parejas.

Conocidas popularmente como las WAGs, sigla en inglés de Wives and Girlfriends (esposas y novias) , ellas los acompañan durante los exigentes fines de semana de carrera mientras desarrollan sus propias carreras y profesiones. Modelos, influencers, emprendedoras, deportistas, comunicadoras, estudiantes universitarias, el paddock de la F1 también es un universo diverso fuera de la pista.

Si bien hay también pilotos que están solos o que no han develado información sobre sus parejas, muchos otros sí lo han hecho. Desde relaciones de bajo perfil hasta romances mediáticos, un repaso de quién está con quién en el universo de la Fórmula 1.

Kelly Piquet, la novia de Max Verstappen

El corredor de Fórmula 1, de 27 años, está en pareja con Kelly Piquet, una alemana de 35 años, con quien acaba de tener su primer hijo (el segundo de ella).

image

Kelly Piquet es una modelo e influencer. Es hija del legendario piloto brasileño Nelson Piquet, también tricampeón mundial de F1 y es hermana de Nelsinho, el ex piloto de F1. Por lo que su futuro bebé no solo será un miembro de una de las familias más influyentes en el automovilismo, sino también un niño que lleva en su sangre la historia de la Fórmula 1.

Kelly nació el 7 de diciembre de 1988 en Alemania, aunque creció en el sur de Francia antes de mudarse a Brasil a los 12 años. Antes de empezar su carrera en el mundo de la moda, Kelly se graduó en Relaciones Internacionales, con una especialización en Ciencias Políticas y Economía, en Nueva York. También trabajó como columnista para la revista Marie Claire y como gestora de redes sociales para la Fórmula E.

image

Anteriormente, Kelly tuvo una relación con el piloto ruso Daniel Kyvatt, con quien tuvo su primera hija en 2019. Sin embargo, lo que podría haber sido una historia de amor común, se transformó en un enredo digno de un guion de película.

La relación de Kelly con Kvyat comenzó en 2017, cuando él comenzaba a destacar en la Fórmula 1. En 2019, tuvieron a su hija Penélope, quien fue adoptada por Verstappen.

image

La relación con el piloto ruso terminó tiempo después en 2020. Fue en ese momento cuando Max Verstappen, quien ya había roto con su anterior pareja, entró en escena y comenzó una relación con Kelly, aunque el romance no fue oficial hasta finales de ese mismo año. Max viajó a Brasil para celebrar el Año Nuevo junto a la familia de Kelly y desde entonces la pareja se mostró inesperable en redes sociales. Mientras tanto, Daniil Kvyat se retiraba de la Fórmula 1, marcando el final de un ciclo en su vida personal y profesional.

Lo irónico de esta historia es que Max y Daniil no solo compartieron el corazón de Kelly, sino también los boxes de Red Bull. Ambos coincidieron en la escudería Toro Rosso (hoy AlphaTauri). De hecho, Max ahora ocupa el asiento que una vez fue de Daniil. El destino parece jugar con las piezas del tablero de F1, Max Verstappen no sólo se quedó con su lugar en la Fórmula 1, sino también con su esposa e hijos.

>> Leer más: Fórmula 1: Max Verstappen y Kelly Piquet anuncian la llegada de su primer hijo

Lily Muni He, la novia de Alex Albon

El piloto británico, de 29 años, está en pareja con la golfista profesional Lily Muni He desde 2019. Su historia de amor comenzó luego de que ella lo viera en la serie de Netflix "Drive to Survive". Fue la golfista quien se contacto con él a través de redes sociales.

image

Muni He tiene 26 años y es de Chengdu, China, sin embargo a sus nueve años se mudo a Canadá y luego a San Diego. Si bien quiso comenzar una carrera universitaria, sus estudios se vieron detenidos ya que la joven decidio concentrarse en su carrea como golfista profesional.

image

Lily Zneimer, novia de Oscar Piastri

El corredor de McLaren está en pareja con la joven británica Lily Zneimer. Se trata de una de las parejas de más bajo perfil en la fórmula 1. De hecho, se sabe muy poco de la vida personal de la inglesa de 23 años.

image

Lily y Oscar se conocieron a sus 17 años. Eran compañeros en la escuela secundaria en Haileybury, al norte de Londres. Fue en su penúltimo año cuando comenzaron su relación romántica.

>> Leer más: Fernando Alonso elogió a un piloto de la Fórmula 1: "Si fuese inglés estaría en todas las portadas"

Alexandra Saint Mleux, novia de Ferrari Charles Leclerc

El piloto de Ferrrari de 27 años está en pareja con Alexandra Saint MLeux de 22 años. Si bien no se sabe con precisión cuando comenzó su historia de amor, la primera vez que fueron vistos en público fue en marzo de 2023 en la Semana de la Moda de París. A partir de ese momento, Alex se convirtió en la gran compañera y acompañante de Leclerc, incluso apareció en el documental "Drive To Survive".

image

Saint Mleux es una italiana con raíces latinoamericanas, su padre es argentino y su madre es mexicana. Estudio historia del arte en la Escuela del Louvre en Paris con especialización en el siglo XX y es modelo. Además es una gran referente e influencer de moda. En Instagram cuenta con mas de 2.5 millones de seguidores y en su perfil de TikTok cuenta con más de 135.000 seguidores.

image

Margarida ‘Magui’ Corceiro, novia de Lando Norris

El piloto de McLaren que se impuso en el el Gran Premio de Hungría está en pareja con Margarida Corceiro. La primera vez que fueron vistos juntos fue en abril de 2024 cuando asistieron juntos al Masters de Montecarlo, aunque los rumores que los vinculan sentimentalmente comenzaron en 2023.

Ahora bien, la relación recién se oficializó tiempo después en el gran premio de Mónaco cuando las cámaras la apuntaron junto a los padres del piloto.

image

Margarida tiene 22 años y es una actriz, modelo y emprendedora portuguesa. Trabajó en reconocidas series de televisión como "Prisioneira" y "A Fazenda". Además tiene una marca de trajes de baño sostenibles llamada Missus.

image

Antes de estar en pareja con Norris mantuvo un vínculo amoroso con el futbolista portugués João Félix, fueron pareja entre 2019 y 2023.

image

>> Leer más: Nuevo giro en Red Bull: crecen las dudas sobre quién acompañará a Verstappen

Egle Ruskyte, esposa de Nico Hülkenberg

El piloto de la escudería Sauber está casado con Egle Ruskyte, una diseñadora de ropa. Se conocieron en 2015 y se casaron en junio de 2021 en Mónaco. Juntos tiene ua hija llamada Naomi Sky que nació el 24 de septiembre de ese mismo año.

image

Egle Ruskyte tiene su propia marca de ropa llamada Egle en la que diseña piezas de crochet y ropa de playa.

image

Alicia Stent-Torriani, novia de Oliver Bearman

El corredor de Haas está en pareja con Alicia Stent-Torriani, una joven de bajo perfil. Nació en Mónaco y se estima que tiene cerca de 23 años. Según su cuenta de Linkedin es licenciada en Gestión Hotelera por la EHL Hospitality Business School de Lausana, Suiza, y trabaja en la compañía All Time (propiedad de Lorenzo Tolotta-Leclerc, hermano de Charles Leclerc).

En 2024, la joven fue vista en el Gran Premio de Australia por primera vez junto al piloto. Finalmente, en el Gran Premio de Mónaco fueron captados por las cámaras. Cabe recordar que se trata del sgundo noviazgo público de Bearman quien antes habia mantenido una relación con Estelle Ogilvy, ex novia de Franco Colapinto.