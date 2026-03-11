La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

El piloto de Alpine aprovechó su estadía en Shanghai para recorrer y mandarse algunas travesuras que fueron virales en redes sociales

11 de marzo 2026 · 11:27hs
Franco Colapinto compartió fotos de sus paseos como turista en China.

Franco Colapinto compartió fotos de sus paseos como turista en China.

Las locuras de Franco Colapinto en China continúan y el piloto de Alpine compartió más imágenes de su travesía por Shanghai en la previa al Gran Premio que se disputará este fin de semana de la Fórmula 1. El argentino interactuó con los locales, visitó varios puntos turísticos y sacó varias risas.

Desde su llegada al aeropuerto de Shanghai el lunes, el pilarense mostró que la timidez no existe para él y recibió el cariño de varios fanáticos que se acercaron a verlo. En tanto, compartió nuevas fotos de aquel arribo, con el piluso de Boca puesto, y también algunas imágenes del Gran Premio de Australia.

A través de su cuenta personal de Instagram, sumó clips de su recorrido turista por China que rápidamente se viralizaron en redes sociales, con las risas de sus seguidores por las particulares interacciones de Colapinto con los locales.

Piluso de Boca Colapinto

El paseo de Franco Colapinto por China

Uno de los puntos que visitó el argentino fue la zona de Yuyuan Garden en Shanghai, donde grabó videos de este lugar reconocido por su arquitectura de estilo chino tradicional, aunque actualmente es principalmente un centro comercial y turístico.

Allí, posó junto a una mujer con vestimenta tradicional que tenía dos Tanghulu en sus manos, una golosina tradicional china que consiste en frutas cubiertas por una capa de caramelo cristalizado.

>> Leer más: Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

En otro video, mostró cómo intentaban venderle relojes y negociaban las alternativas, además de su posterior paseo por un centro comercial con varios locales cerrados y en evidentes condiciones de deterioro.

Los videos de Colapinto en China

Paseo por Yuguan, China, Colapinto
Relojes Colapinto China
Paseo Colapinto por China
Paseo Colapinto por China 2

Noticias relacionadas
Largada del GP de Australia, primera del año de la Fórmula 1 que tuvo a Franco Colapinto llegando en el 14º lugar.

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Franco Colapinto esquiva a Liam Lawson como puede en la largada de Australia. Sería luego sancionado por la FIA.

Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA pero lo pagó con una sanción

Franco Colapinto hizo las cosas bien en Australia pero un error de Alpine en la largada lo condicionó. Todos buenos momentos, pese a todo.

El error de Alpine que pagó Colapinto en una largada tremenda

Franco Colapinto, con la Ferrari de Lewis Hamilton atrás en Melbourne.

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

La Municipalidad aumentó los turnos, digitalizó el curso de educación vial y dinamizará el esquema de exámenes a partir de abril

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Por Facundo Borrego
Economía

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ovación
No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China
Ovación

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Policiales
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

La Ciudad
Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
La Ciudad

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote