No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China El piloto de Alpine aprovechó su estadía en Shanghai para recorrer y mandarse algunas travesuras que fueron virales en redes sociales 11 de marzo 2026 · 11:27hs

Franco Colapinto compartió fotos de sus paseos como turista en China.

Las locuras de Franco Colapinto en China continúan y el piloto de Alpine compartió más imágenes de su travesía por Shanghai en la previa al Gran Premio que se disputará este fin de semana de la Fórmula 1. El argentino interactuó con los locales, visitó varios puntos turísticos y sacó varias risas.

Desde su llegada al aeropuerto de Shanghai el lunes, el pilarense mostró que la timidez no existe para él y recibió el cariño de varios fanáticos que se acercaron a verlo. En tanto, compartió nuevas fotos de aquel arribo, con el piluso de Boca puesto, y también algunas imágenes del Gran Premio de Australia.

A través de su cuenta personal de Instagram, sumó clips de su recorrido turista por China que rápidamente se viralizaron en redes sociales, con las risas de sus seguidores por las particulares interacciones de Colapinto con los locales.

Piluso de Boca Colapinto El paseo de Franco Colapinto por China Uno de los puntos que visitó el argentino fue la zona de Yuyuan Garden en Shanghai, donde grabó videos de este lugar reconocido por su arquitectura de estilo chino tradicional, aunque actualmente es principalmente un centro comercial y turístico.

Allí, posó junto a una mujer con vestimenta tradicional que tenía dos Tanghulu en sus manos, una golosina tradicional china que consiste en frutas cubiertas por una capa de caramelo cristalizado. >> Leer más: Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1 En otro video, mostró cómo intentaban venderle relojes y negociaban las alternativas, además de su posterior paseo por un centro comercial con varios locales cerrados y en evidentes condiciones de deterioro. Los videos de Colapinto en China Paseo por Yuguan, China, Colapinto Relojes Colapinto China Paseo Colapinto por China Paseo Colapinto por China 2