Franco Colapinto versus Carlos Sainz: el rookie y el veterano, en sus primeras tres carreras en Williams

Si no hubiera tenido la piña en Las Vegas, sobre todo, Franco Colapinto estaría hoy en la Fórmula 1 en la estructura de Red Bull. Pero mientras espera su momento en Alpine, cada detalle agranda más su performance de 2024. Como ahora, si se lo compara con Carlos Sainz en sus primeras tres carreras en Williams .

Y vale también porque la tercera carrera de Colapinto en la Fórmula 1 fue el Gran Premio de Singapur , en el callejero que no conocía como tampoco el anterior de Bakú, y ahí no solo tuvo una magnífica largada, sino que dejó calentitos a su excompañero Alex Albon y al propio Sainz .

¿Qué dijo Sainz después del GP en que Colapinto no pudo sumar solo porque el equipo falló en los boxes?. Aquí el textual:

Las declaraciones de Carlos Sainz

"Creo que para salir del lado sucio no lo hice mal. Obviamente en la curva 1 tenía que tener cuidado con Charles (leclerc, su excompañero en Ferrari) delante. Luego llegó un Williams frenando tardísimo por el interior, creo que era Franco, que casi nos lleva dos o tres puestos. Riesgos que tomas cuando eres rookie y no sabes donde frenar en la curva 1", dijo.

Y agregó: "No pasó nada, no hubo accidentes pero cuando te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo, ahí tienes que tener cuidado con coches que tienen menos que perder, que les va la vida en la salida".

O no había visto la repetición cuando lo entrevistaron al final de la carrera, o simplemente quiso justificar su mala salida y la mejor de Colapinto que lo superó sin miramientos. Lo cierto es que nunca se rectificó.

Por qué pueden compararse ahora

Por eso ahora que Sainz, con diez años de Fórmula 1, llegó al equipo Williams y sumó tres competencias, vale comparar con el argentino.

Lo primero que hay que decir es que no solo el español tomó el coche de Colapinto luego de la última carrera de Abu Dabi 2024 para no perder tiempo con la adaptación, sino que participó de los tres días de prácticas oficiales en Baréin antes de empezar el año. Y además, marcó el mejor registro de todos.

Mientras, a Colapinto le avisaron tres días antes que iba a debutar en Monza con el Williams que solo había probado en los la FP1 en Silverstone de ese año, por cierto con gran suceso.

Ante tamaña diferencia, antes de entrar en los detalles se podría pensar que Sainz le debe haber sacado años luz a Colapinto en sus primeras tres carreras. Veremos...

Colapinto contra Sainz en el Williams, con Albon de árbitro

La comparación en posiciones y tiempos está clara. Sobre todo porque se agrega el compañero de ambos en esas circunstancias, Alex Albon como árbitro.

El primero de ambos en Williams:

Italia 2024, Colapinto largó 18º y llegó 12º. Su compañero Alex Albon largó 9º (-0,519s la diferencia en la Q1) y llegó 9º, 13,852s por delante del argentino.

Australia 2025, Sainz largó 10º y abandonó en la primera vuelta porque se despistó solo. Su compañero Alex Albon clasificó 6º (-0,243s la diferencia en la Q3) y llegó 5º.

El segundo de ambos en Williams:

Azerbaiyán 2024, Colapinto largó 9º y llegó 8º. Albon clasificó 10º (0,309s por detrás) y llegó 7º (2,145s por delante).

China 2025, Sainz largó 15º y llegó 10º. Albon clasificó 10º, -0,125s por delante en la Q2) y llegó 7º (20,066s por delante).

El tercero de ambos en Williams:

Singapur 2024, Colapinto largó 12º y llegó 11º. Albon clasificó 11º (apenas 0,007s más rápido) y abandonó.

Japón 2025, Sainz largó 12º y llegó 14º. Albon clasificó 9º (0,053s por delante en la Q2) y llegó 9º (33,762s por delante).

Las conclusiones de los números

Mientras el rookie Colapinto perdió una clasificación con Albon, lógicamente la primera, ganó otra (la segunda) e igualó prácticamente la restante, el experimentado Sainz siempre clasificó peor que el tailandés.

Albon sumó en dos de esas carreras de Colapinto y abandonó la restante, justamente la de Singapur. Pero el argentino sumó en una de ellas y estuvo muy cerca de hacerlo en la otra. Tampoco quedó tan lejos en la restante, que fue la primera suya en Italia.

Mientras que Albon sumó en todas las carreras en este 2025, mientras que Sainz lo hizo también solo en una. El español cosechó apenas un punto, y en el mismo lapso Colapinto cosechó 4.

En las dos carreras en que Sainz terminó, lo hizo a más de 20 segundos de Albon en una y a más de 33 en la otra. En las dos que Colapinto terminó atrás del tailandés, lo hizo a 13 segundos en su debut y a solo 2 segundos en su segundo GP, que finalizó con safety car es cierto, pero estaba cerca al momento del impacto de Checo Pérez justamente con el español entonces en Ferrari.

Sainz se pegó una piña en la primera vuelta de su debut con Williams, mientras que Colapinto llegó en los tres grandes premios y lo haría en los dos siguientes también. Solo lo interrumpió la lluvia y la piña de Interlagos donde, vale aclarar, el español también se pegó con la Ferrari.

El bonus track de las vueltas rápidas de carrera

En su debut en Fórmula 1, Colapinto hizo una vuelta más rápida que la de Albon. Ambos marcaron su mejor giro en el último de la carrera de Monza. Y el del argentino fue 0,190s más veloz. Luego fue más rápido Albon, por solo 0,327s en Bakú y 0,374s en Marina Bay.

Respecto a Sainz, Albon no pudo medirse en Australia pero fue más rápido que el español en China y por bastante, casi medio segundo: 0,521s. Mientras que en Japón fue más veloz el madrileño pero por apenas 0,019s, considerando además que lo hizo apenas lo mandaron a pista con goma de clasificación, mientras el tailandés marcó su registro con la goma media con que salió.

También en esta comparación se puede valorizar aún más todo lo que hizo Colapinto el año pasado en Williams que, vale aclarar, estaba mucho peor de lo que está hoy. Fue mejor que Sainz en muchos aspectos pese a su inexperiencia.

El rookie insensato que no tenía nada que perder, como si hubiera un piloto que no se la juegue por algo en la Fórmula 1, demostró su valía. Carlos Sainz con sus actuaciones en Williams no hizo más que ponderarlo.