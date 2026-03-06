La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

El tremendo accidente de Kimi Antonelli hizo que Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieran solo un intento rápido y quedaran 15° y 16°. Ahora, a clasificar

Por Gustavo Conti

6 de marzo 2026 · 23:56hs
El Alpine número 43 circula por el callejero de Melbourne. Franco Colapinto arranca su primera temporada completa en Fórmula 1.

El acuerdo de uno de los principales sponsors de Franco Colapinto llegó justo para el estreno en Australia y se vio en el Alpine.

La previa terminó para Franco Colapinto sin mucha ilusión. El argentino y su compañero Pierre Gasly apenas dieron una vuelta rápida por el accidente de Kimi Antonelli y quedaron lejos del mejor tiempo de George Russell. A las 2 de este sábado será la clasificación, siempre por Fox Sports y Disney+.

Colapinto y Pierre Gasly hicieron casi 40' de tanda con gomas duras, las que no usaron el viernes, mientras la mayoría optó por gomas blandas en todo momento, inclusive usando dos juegos.

Recién en el último cuarto de hora los Alpine se iban a medir realmente con los otros, pero justo Antonelli se pegó durísimo en la curva 2, destrozando completamente el Mercedes, que difícilmente esté reparado para la clasificación.

La limpieza del sector fue en tiempo récord, por lo que hubo espacio para un intento. Allí Gasly fue unas 3 décimas más rápido (como en toda la tanda) del argentino, pero quedaron a más de 2 segundos de Russell, que de todas maneras hizo un tiempo estratosférico, 6 décimas por delante del segundo, Lewis Hamilton. Charles Leclerc terminó 3° con la otra Ferrari.

Lo que pasó en la última práctica

Fue tanta la preocupación que dejó el viernes australiano para Alpine, que Franco salió a pista apenas se habilitó. Eso sí, con las gomas duras que no había usado hasta ahí.

Colapinto marcaría en su primer intento 1m 24,222s y Pierre Gasly 1m 23,473s. Lewis Hamilton, con gomas blandas, hacía 1m 21,599s.

Una buena señal fue que los dos Alpine bajaron bastante sus tiempos en los segundos intentos. Colapinto marcaba 1m 23,071s, con goma dura mejor que el tiempo del viernes con goma blanda.

Gasly también fue mejor en el segundo intento, por 408 milésimas delante del argentino; 1m 22,663s. Hamilton volvía a bajar a 1m 20,572s con blandas, dejando a los Alpine a 2s y 2,4s respectivamente, que era la diferencia del viernes.

Sobre los 10' de tanda, el Williams de Carlos Sainz se quedó parado en la entrada de boxes y no hubo caso. No arrancó y debió dejar el ensayo, que se demoró casi 10 minutos. Un exceso la eternidad que tardaron en sacarlo

Al reanudarse, Colapinto volvió a salir con las gomas duras usadas. Los autos top salieron todos con goma blanda y Kimi Antonelli estableció 1m 20,324s.

El argentino con completaría una vuelta rápida y se fue a boxes. Toque en el alerón delantero y de nuevo a pista.

Entonces, Charles Leclerc 1m 20,271s para lo mejor, cuando no se habían cumplido la media hora del entrenamiento. Colapinto marcaría en su primer intento rápido 1m 23,498s, más lento que su mejor tiempo. Lo mismo Gasly: 1m 23,046s.

Hamilton los dejaba más lejos, con 1m 20,176s. Y Colapinto bajó a 1m 22,908s, más cerca de Gasly, que se iba arriba en su nuevo intento. Pero le quitaron el tiempo por exceder los límites de la pista en la curva 6.

Oscar Piastri se pondría arriba: 1m 20,164s, pero Leclerc bajó todo: 1m 19,827s.

Colapinto haría 1m 23,336s y se iría a boxes, ahora sí a poner gomas blandas a poco más de 20' para el final. Entonces estaba 18°, a 3,244s de la punta.

La única comparación válida fueron los Racing Bulls, que con duros también les sacaron a los Alpine casi dos segundos.

Cuando los Alpine al fin pusieron gomas blandas, Antonelli se estrelló en la curva 2, destrozando el Mercedes.

Quedó solo tiempo para un intento para cada uno. Y George Russell compensó lo de su compañero,para bajar todo a 1m 19,053s. Gasly quedó a 2,018s y Colapinto a 2,360s.

FP3 demorada por la Fórmula 3

La práctica se demoró unos 20 minutos porque casi una hora antes se pegaron mal los dos pilotos del equipo Prema de Fórmula 3 y debieron reparar las protecciones de la curva 5.

Ese carrera sprint duró 8 vueltas y el argentino Mattía Colnaghi, que había largado 7°, tuvo un exceso en un ataque y defensa en simultáneo, hizo un trompo, se fue a la leca y quedó en el fondo.

Qué pasó en la FP2 de Melbourne

La FP2 en el Albert Park de Melbourne

La FP1 en el Albert Park de Melbourne

