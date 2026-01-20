Fórmula 1: Franco Colapinto presentó la indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026

La escudería francesa lanzó el Team Kit, desarrollado por Castore, en un año con mucha expectativa en la escudería por el estreno de un nuevo monoplaza

La Fórumla 1 vuelve el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia y la presencia de Franco Colapinto.

Alpine presentó la indumentaria oficial que utilizará durante la temporada 2026 de la Fórmula 1 y eligió a Franco Colapinto como una de las caras principales del lanzamiento. La colección, desarrollada por la marca Castore, acompañará a los pilotos y al staff del equipo a lo largo del calendario.

Mientras avanza con los preparativos para la presentación del nuevo auto y el inicio de las prácticas, el piloto argentino encabezó la campaña junto a su compañero Pierre Gasly.

“Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”, comunicó la escudería francesa a través de sus redes sociales al anunciar el Team Kit 2026.

Desde Alpine también destacaron el momento que atraviesa el equipo: "Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto ".

En las imágenes oficiales, Colapinto y Gasly lucieron las nuevas chombas, camperas y remeras que Alpine utilizará en los paddocks de los circuitos. El azul se impone como el color dominante de la colección y deja de lado, al menos por este año, el rosa que marcó gran parte de la temporada pasada.

La temporada 2026 marcará un punto de inflexión en la carrera de Franco Colapinto. Será la primera vez que el piloto argentino inicie un campeonato como titular en un equipo de Fórmula 1. En 2024 disputó los últimos nueve Grandes Premios y en 2025 quedó al margen de las primeras seis fechas.

Semana intensa para Alpine y presentación del A526

El lanzamiento de la indumentaria se dio en una semana especial para la escudería, que también ultima detalles para revelar el A526, su nuevo monoplaza.

El evento tendrá lugar este viernes 23 de enero en un escenario inédito: será presentado en un crucero sobre el Mar Balear, frente a las costas de Barcelona, y contará con la presencia de toda la delegación de Alpine.

En el plano técnico, la escudería francesa realizará el shakedown del A526 en Silverstone, en la previa a la presentación del diseño del auto en el Circuito de Barcelona-Cataluña.