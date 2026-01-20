La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Fórmula 1: Franco Colapinto presentó la indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026

La escudería francesa lanzó el Team Kit, desarrollado por Castore, en un año con mucha expectativa en la escudería por el estreno de un nuevo monoplaza

20 de enero 2026 · 14:43hs
La Fórumla 1 vuelve el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia y la presencia de Franco Colapinto.

La Fórumla 1 vuelve el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia y la presencia de Franco Colapinto.

Alpine presentó la indumentaria oficial que utilizará durante la temporada 2026 de la Fórmula 1 y eligió a Franco Colapinto como una de las caras principales del lanzamiento. La colección, desarrollada por la marca Castore, acompañará a los pilotos y al staff del equipo a lo largo del calendario.

Mientras avanza con los preparativos para la presentación del nuevo auto y el inicio de las prácticas, el piloto argentino encabezó la campaña junto a su compañero Pierre Gasly.

“Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”, comunicó la escudería francesa a través de sus redes sociales al anunciar el Team Kit 2026.

Desde Alpine también destacaron el momento que atraviesa el equipo: "Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto".

En las imágenes oficiales, Colapinto y Gasly lucieron las nuevas chombas, camperas y remeras que Alpine utilizará en los paddocks de los circuitos. El azul se impone como el color dominante de la colección y deja de lado, al menos por este año, el rosa que marcó gran parte de la temporada pasada.

>> Leer más: Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

La temporada 2026 marcará un punto de inflexión en la carrera de Franco Colapinto. Será la primera vez que el piloto argentino inicie un campeonato como titular en un equipo de Fórmula 1. En 2024 disputó los últimos nueve Grandes Premios y en 2025 quedó al margen de las primeras seis fechas.

Semana intensa para Alpine y presentación del A526

El lanzamiento de la indumentaria se dio en una semana especial para la escudería, que también ultima detalles para revelar el A526, su nuevo monoplaza.

El evento tendrá lugar este viernes 23 de enero en un escenario inédito: será presentado en un crucero sobre el Mar Balear, frente a las costas de Barcelona, y contará con la presencia de toda la delegación de Alpine.

En el plano técnico, la escudería francesa realizará el shakedown del A526 en Silverstone, en la previa a la presentación del diseño del auto en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Noticias relacionadas
Alpine confirmó que el australiano no formará parte del equipo este año.

Alpine anunció la salida del antecesor de Franco Colapinto antes del comienzo de la temporada 2026

La actriz Maia Reficco interpretó a Eva Perón en el musical Evita en Broadway

Quién es Maia Reficco, la actriz que encendió los rumores de romance con Franco Colapinto

Las primeras pruebas del nuevo monoplaza de Alpine tendrán a Franco Colapinto como protagonista.

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

La selección argentina jugará frente a Qatar el 31 de marzo en el estadio Lusail

Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España

Ver comentarios

Las más leídas

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Lo último

Choque de trenes en España: las víctimas ascienden a 42 y hay más de 40 denuncias por desaparecidos

Choque de trenes en España: las víctimas ascienden a 42 y hay más de 40 denuncias por desaparecidos

¡Saquen esa estatua!: Mirtha Legrand volvió a pedir que retiren su monumento en Villa Cañás

"¡Saquen esa estatua!": Mirtha Legrand volvió a pedir que retiren su monumento en Villa Cañás

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

La Policía de Investigaciones llevó adelante diez procedimientos en simultáneo en relación al sangriento hecho ocurrido en la víspera de Navidad. Una mujer quedó a disposición de la Justicia

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Alerta por calor en Rosario: tras el alivio, llegan días sofocantes con máximas en alza
La Ciudad

Alerta por calor en Rosario: tras el alivio, llegan días sofocantes con máximas en alza

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Ovación
Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España
Ovación

Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España

Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España

Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

Newells debuta el viernes y Central el sábado: cómo se juega la primera fecha del torneo Apertura

Newell's debuta el viernes y Central el sábado: cómo se juega la primera fecha del torneo Apertura

Policiales
Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

La Ciudad
Alerta por calor en Rosario: tras el alivio, llegan días sofocantes con máximas en alza
La Ciudad

Alerta por calor en Rosario: tras el alivio, llegan días sofocantes con máximas en alza

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario
La Ciudad

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

Es oficial: Newells incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada
Ovación

Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario
OVACIÓN

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes
La Ciudad

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas
Policiales

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre
Economía

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina
Información General

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica
Información General

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes
El Mundo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea