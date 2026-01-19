La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

El pilarense tendrá una semana cargada de compromisos, mientras la escudería francesa dará a conocer la imagen que llevará en este 2026 de la Fórmula 1

19 de enero 2026 · 14:48hs
Franco Colapinto volverá a las pistas para las primeras pruebas de Alpine esta temporada.

Franco Colapinto volverá a las pistas para las primeras pruebas de Alpine esta temporada.

Franco Colapinto volverá a escena esta semana con la presentación de Alpine, que revelará la imagen que llevará a lo largo de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El A526 tendrá su estreno oficial en los próximos días y el piloto argentino saldrá a la pista con los primeros ensayos del año.

El próximo viernes 23 de enero, a las 17.30, será la presentación oficial del nuevo auto de Alpine en Barcelona, donde mostrarán por primera vez el diseño exterior que tendrá el monoplaza.

Cabe destacar que los lineamientos del auto, con los verdaderos secretos vinculados a la aerodinámica, continuarán bajo llave en la base de la escudería francesa en Enstone, a la espera de los tests oficiales que se desarrollarán en esa misma ciudad unos días más tarde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2013200512162910604?s=20&partner=&hide_thread=false

Una prueba clave antes del comienzo

Según consignó el medio Auto Racer, Alpine realizará sus primeras pruebas privadas del A526 el próximo jueves 22 de enero en Silverstone, Inglaterra, unas horas antes del evento que se llevará a cabo en España.

>> Leer más: Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Las tareas de dichos ensayos estarán enfocadas en la evaluación del motor Mercedes y la verificación del correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas implementados para este vehículo, junto con la recopilación de datos.

Las fechas claves para Franco Colapinto

De cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, del 26 al 30 de enero, el auto de Alpine saldrá al circuito por primera vez en el ensayo de tres días a puertas cerradas que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el que estarán todos los equipos de la parrilla. Estas pruebas serán de carácter privado, exclusivo para los equipos y la F1.

La primera vista de los autos en acción, con transmisión oficial, será durante los tests oficiales de Bahrein, los cuales se realizarán en dos tandas debido al estreno de la nueva normativa de monoplazas y motores. Por ello, los equipos dispondrán de dos fechas para las pruebas, la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes.

Dos semanas más tarde será el turno del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la temporada y a toda una nueva generación de autos. El fin de semana comenzará el viernes 6 y finalizará con la carrera principal el domingo 8 de marzo.

Noticias relacionadas
La actriz Maia Reficco interpretó a Eva Perón en el musical Evita en Broadway

Quién es Maia Reficco, la actriz que encendió los rumores de romance con Franco Colapinto

Las primeras pruebas del nuevo monoplaza de Alpine tendrán a Franco Colapinto como protagonista.

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

El rosarino Alejo Funes fue el goleador de la 4ª de AFA de Juveniles B.

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Luca Langoni festeja un gol en Boca. El delantero juega en la MLS y a Central le interesa.

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Ver comentarios

Las más leídas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Lo último

La provincia entregó ocho nuevos móviles policiales para el departamento San Martín

La provincia entregó ocho nuevos móviles policiales para el departamento San Martín

Acuerdo UE–Mercosur: días decisivos entre ultimátums, salvaguardias y resistencias internas en Europa

Acuerdo UE–Mercosur: días decisivos entre ultimátums, salvaguardias y resistencias internas en Europa

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

El gobernador recorrió las obras en la escuela Normal Nº1 de Rosario y habló de la negociación salarial y educativa con los gremios docentes.

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad
Política

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Ovación
Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada
Ovación

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Abierto de Australia 2026: así les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

Abierto de Australia 2026: así les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

Policiales
Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

La Ciudad
Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante
Ovación

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis
Ovación

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis