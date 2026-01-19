Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

El pilarense tendrá una semana cargada de compromisos, mientras la escudería francesa dará a conocer la imagen que llevará en este 2026 de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a escena esta semana con la presentación de Alpine , que revelará la imagen que llevará a lo largo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 . El A526 tendrá su estreno oficial en los próximos días y el piloto argentino saldrá a la pista con los primeros ensayos del año.

El próximo viernes 23 de enero, a las 17.30, será la presentación oficial del nuevo auto de Alpine en Barcelona , donde mostrarán por primera vez el diseño exterior que tendrá el monoplaza.

Cabe destacar que los lineamientos del auto, con los verdaderos secretos vinculados a la aerodinámica, continuarán bajo llave en la base de la escudería francesa en Enstone, a la espera de los tests oficiales que se desarrollarán en esa misma ciudad unos días más tarde .

Según consignó el medio Auto Racer, Alpine realizará sus primeras pruebas privadas del A526 el próximo jueves 22 de enero en Silverstone , Inglaterra, unas horas antes del evento que se llevará a cabo en España.

Las tareas de dichos ensayos estarán enfocadas en la evaluación del motor Mercedes y la verificación del correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas implementados para este vehículo, junto con la recopilación de datos.

Las fechas claves para Franco Colapinto

De cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, del 26 al 30 de enero, el auto de Alpine saldrá al circuito por primera vez en el ensayo de tres días a puertas cerradas que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el que estarán todos los equipos de la parrilla. Estas pruebas serán de carácter privado, exclusivo para los equipos y la F1.

La primera vista de los autos en acción, con transmisión oficial, será durante los tests oficiales de Bahrein, los cuales se realizarán en dos tandas debido al estreno de la nueva normativa de monoplazas y motores. Por ello, los equipos dispondrán de dos fechas para las pruebas, la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes.

Dos semanas más tarde será el turno del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la temporada y a toda una nueva generación de autos. El fin de semana comenzará el viernes 6 y finalizará con la carrera principal el domingo 8 de marzo.