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Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

El equipo brasileño cerró la fase de grupos con una victoria por amplia diferencia antes del sorteo de los octavos de final

27 de mayo 2026 · 11:40hs
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Bruno Henrique fue la figura de uno de los competidores de Central.

Foto: X/@flamengo.

Bruno Henrique fue la figura de uno de los competidores de Central.

Aunque mantuvo la valla invicta desde que empezó el torneo, Central no es el único equipo que se lució en el arranque de la Copa Libertadores 2026. La sexta fecha comenzó con un triunfo de Flamengo que complicó al Canalla en busca del lugar óptimo para conservar la ventaja de la localía a la hora de la eliminacón directa.

El equipo brasileño consiguió una victoria por 3 a 0 este martes ante Cusco en su estadio. De esta manera, el club carioca amplió la diferencia de gol a favor y es el máximo candidato a convertirse en el mejor primero de los ocho grupos del certamen.

Si bien el resultado final refleja una ventaja amplia, el Mengao recién rompió la paridad en el marcador durante los últimos 11 minutos de juego en Río de Janeiro. Bruno Henrique se convirtió en el héroe de la noche con un doblete y Lucas Paquetá cerró la cuenta de penal.

¿Cuántos goles necesita Central para superar a Flamengo?

Después del último triunfo, Flamengo quedó ubicado en la cima del grupo A con 16 unidades. Los brasileños anotaron 14 veces y sólo les marcaron en dos oportunidades a lo largo de los seis partidos.

Embed - FLAMENGO vs. CUSCO FC | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIBERTADORES 2026

El equipo carioca tiene una diferencia de 12 goles a favor. De esta manera, a Central no le alcanza con ganarle a Independiente del Valle con una mínima ventaja para ser el mejor primero de la fase de grupos. La Academia debe imponerse por cuatro goles sobre los ecuatorianos, ya que tiene nueve tantos a favor y ninguno en contra.

>> Leer más: Central conmovedor: los jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

El otro rival en la pelea por el primer puesto para el sorteo de octavos de final también es argentino. Independiente Rivadavia puede igualar el puntaje máximo si gana este miércoles de visitante ante Bolívar. A diferencia del Canalla, el equipo de Alfredo Berti, necesita imponerse al menos por 5 a 0 para pasar al Mengao.

Aunque Central ya tiene un lugar asegurado en la próxima fase, el resultado del partido con los ecuatorianos no es un tema menor. Si bien ambos equipos siguen en carrera por el título, los dos necesitan un triunfo para tener más chances de definir las series como local durante el resto del torneo. La Academia ya sabe que volverá al Gigante de Arroyito en el primer duelo de eliminación directa si empata por lo menos, pero el orden de la sede de los partidos siguientes dependerá de la clasificación final en las tablas de los primeros y segundos de cada grupo.

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