El Museo Diario La Capital digitaliza su patrimonio histórico para abrirlo al mundo entero

El espacio cultural es uno de los 17 seleccionados del país para formar parte del "Proyecto Mil"

La rotativa en la que se imprimió el diario entre 1937 a 1998

El Museo Diario La Capital dio un paso clave hacia la digitalización de su patrimonio. La institución rosarina fue seleccionada, junto a otros 16 museos de distintas provincias argentinas, para participar del "Proyecto Mil" , una iniciativa conjunta de Wikimedia Argentina y el Consejo Internacional de Museos (ICOM) Argentina. El programa busca registrar, documentar y cargar mil 1.000 archivos entre: fotografías, retratos, objetos y documentos que representen las múltiples narrativas locales en estas plataformas globales bajo licencias libres.

El proceso, que comenzó en octubre de 2025, se desarrolló a través de un esquema de encuentros y capacitaciones virtuales. Durante estos meses, el equipo del museo llevó adelante un exhaustivo trabajo de relevamiento, selección y documentación de su colección, contando con Celina Mutti Lovera como la encargada del relevamiento fotográfico para el registro de las imágenes. Como resultado, gran parte de su invaluable acervo —que recorre la historia de la prensa escrita de Rosario y la región— y los detalles más singulares de su edificio histórico se encuentran ahora disponibles con acceso libre y gratuito desde cualquier parte del planeta a través de Wikimedia Commons. Link de acceso a la colección digital: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Files_provided_by_the_Museo_Diario_La_Capital

“Estamos muy agradecidos de haber sido seleccionados para participar de esta iniciativa promovida por Wikimedia e ICOM Argentina, que permite democratizar el acervo de nuestro museo a través de licencias libres”, destacó Hernán Rossi, coordinador general del Museo Diario La Capital. "Esta instancia no solo permite resguardar de manera digital nuestro patrimonio histórico y cultural, sino que abre oportunidades para vincular la colección con otros artículos publicados en Wikipedia y otros museos de la misma tipología. Abre horizontes que pueden ampliar el conocimiento que tenemos sobre nuestras piezas e incluso intercambios sumamente enriquecedores con instituciones afines en cualquier punto del planeta", añadió.

Además de su proyección global, la iniciativa movilizó la dinámica interna del equipo de trabajo, invitándolos a redescubrir el valor de su entorno cotidiano.

“Participar del Proyecto Mil fue una actividad sumamente enriquecedora”, reflexionó Rossi. “El convivir diariamente con las piezas que conforman nuestro acervo puede llevarnos a invisibilizar la importancia y el valor que tuvieron y tienen en la historia de la prensa escrita tanto para Rosario como para nuestro país. Volver a mirar nuestra colección con la curiosidad que despierta descubrir una pieza como si fuera la primera vez nos devuelve el interés y nos potencia para pensar nuevas iniciativas y actividades para promover y difundir nuestra historia como medio de comunicación”.

Prensa_del_diario__La_Capital__(1867)_2 Imprenta manual, usada para publicar los primeros ejemplares del diario La Capital Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

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Con este proyecto, el Museo Diario La Capital reafirma su compromiso con la preservación histórica y la memoria colectiva, posicionando la identidad de Rosario dentro de un ecosistema cultural colaborativo de alcance internacional.

Acerca ICOM Argentina

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es una asociación y organización no gubernamental global que establece los estándares profesionales y éticos para la actividad museística. Funciona como un foro de expertos que asesora sobre patrimonio cultural, impulsa la formación profesional y promueve la cooperación internacional a través de sus Comités Nacionales, que actúan como nexos locales en cada país.

Qué es Wikimedia Argentina

Es una asociación civil independiente fundada en 2007 que funciona como la filial local de la Fundación Wikimedia. Su principal objetivo es promover el uso y la participación ciudadana en los proyectos de la plataforma, trabajando activamente en impulsar la educación, el acceso a la cultura y la formación sobre derechos humanos en Internet, con un enfoque clave en incorporar voces diversas que aporten la perspectiva de Argentina y América Latina a la construcción del conocimiento libre.

Qué es Wikimedia Commons

Es el repositorio de archivos multimedia (imágenes, audios y videos) libre y gratuito que abastece a los distintos proyectos de la Fundación Wikimedia, incluida Wikipedia. Al ser una base de datos abierta y colaborativa mantenida por voluntarios, permite que cualquier persona en el mundo use, copie o modifique sus archivos con fines educativos, siempre y cuando se otorguen los créditos correspondientes a los autores.