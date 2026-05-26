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Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

El menor de ocho años, oriundo de la localidad de Grütly, sufrió una obstrucción en las vías respiratorias. Fue trasladado de urgencia a Esperanza pero no logró sobrevivir.

26 de mayo 2026 · 19:24hs
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El menor fue trasladado a Esperanza.

El menor fue trasladado a Esperanza.

Una profunda conmoción atraviesa a la localidad de Grütly, a 230 kilómetros de Rosario, tras la muerte de un nene de 8 años, tras sufrir una grave obstrucción de las vías aéreas luego de atragantarse con una bolita.

El dramático episodio ocurrió durante la noche de este lunes. Según trascendió, el menor oriundo de la zona rural de la localidad santafesina fue asistido en primera instancia por la médica de guardia de la localidad, que intervino de manera inmediata ante la emergencia y posteriormente fue trasladado hacia la ciudad de Esperanza.

Debido a la gravedad del cuadro, se dispuso un traslado en código rojo hacia el Samco “Dr. Alonso Criado” de Esperanza. El operativo fue coordinado por la central operativa del Seliar 107 Esperanza y contó con la colaboración de agentes de tránsito de la Municipalidad de aquella localidad y efectivos de la policía de Santa Fe, quienes implementaron una "burbuja de seguridad" para agilizar el recorrido de la ambulancia.

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Los profesionales de la salud realizaron intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria que comprometía la vida del pequeño. Sin embargo, los médicos no lograron revertir el cuadro y el menor falleció poco después de ingresar al Samco de Esperanza.

Fuentes del centro de salud confirmaron que el niño llegó con un objeto alojado en las vías respiratorias que impedía el paso del aire. Según precisaron, se trataba de una bolita de vidrio que habría quedado atascada en la zona de la glotis, una estrecha abertura ubicada en la laringe.

Se hizo todo lo posible”, señalaron desde el hospital al referirse a los esfuerzos desplegados para salvarle la vida.

La trágica noticia provocó una profunda conmoción en Grütly y en toda la región, donde familiares, vecinos y allegados acompañan a la familia del menor en este difícil momento.

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