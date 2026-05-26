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Golpe al juego clandestino en Santa Fe: operaban casinos virtuales en grupos frecuentados por menores

La Policía Federal realizó dos allanamientos en la localidad santafesina de San Vicente y detuvo a dos hombres y dos mujeres. Secuestraron 24 celulares, computadoras y un arma calibre 38.

26 de mayo 2026 · 17:09hs
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Material incautado por la Policía Federal

Material incautado por la Policía Federal

Dos allanamientos realizados por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron una organización dedicada al juego clandestino en la provincia de Santa Fe, se detuvo a cuatro personas que utilizaban plataformas digitales para realizar y promover apuestas clandestinas.

La causa se inició ante una denuncia radicada por la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, sobre aplicaciones no autorizadas para juegos de azar. La Fiscalía Regional N°5 de Rafaela, a cargo de Carlos Vottero, determinó tareas de campo, filmaciones, seguimientos, registros fotográficos y pormenorizados análisis en redes sociales, lo que permitió localizar dos domicilios ubicados en la región santafesina de San Vicente que eran empleados para la explotación de juegos clandestinos a través de transferencias, venta de fichas y carga de créditos para casinos ilegales.

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Según se comprobó el modus operandi consistía en sacar provecho de la utilización de llamativas promociones y divulgaciones mediante distintas plataformas de mensajería instantánea que poseen las redes sociales, las cuales cuentan con una gran cantidad de comunidades de acceso libre y grupos cerrados visitados por menores de edad. Dicha maniobra generaba, por consecuencia, una enorme concurrencia de jugadores (apostadores) que eran abastecidos por acceso y créditos en los casinos virtuales ilegales.

Los efectivos de la PFA identificaron a dos hombres y dos mujeres sindicados como los encargados de llevar adelante estas actividades, se dispusieron los dos allanamientos sobre los inmuebles ubicados en las calles Urquiza y Entre Ríos, localidad de San Vicente. Los funcionarios policiales secuestraron 24 teléfonos celulares (relacionados con las divulgaciones, transferencias y accesos a las nombradas plataformas), dos notebooks, una tablet, cinco pendrives, un arma de fuego calibre 38, cuadernos y documentación de interés.

Los imputados, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a cargo del magistrado interventor por infracción a la Ley 14.235, la que regula el desarrollo y explotación de la actividad de juegos de azar y apuestas deportivas en línea o modalidad virtual.

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