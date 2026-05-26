Números detrás del paro universitario: los sueldos docentes están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, los salarios de los profesores perdieron el 35 por ciento de su poder adquisitivo

El paro refleja el malestar de docentes universitarios: los aumentos salariales se encuentran muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos años.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzaron este martes un paro de semana completa en reclamo de un aumento salarial y de mayor presupuesto para las universidades públicas. La medida se replicará en la facultad Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde el martes y miércoles se llevarán adelante jornadas de visibilización, mientras que el jueves y viernes habrá paro sin actividades académicas. La huelga profundiza un conflicto de larga data : desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei, los salarios de los profesores perdieron un 35% de su poder adquisitivo , al punto en que se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Según destacaron desde el gremio que nuclea a los docentes de la UNR (Coad), el cumplimiento de la medida de fuerza tiene una alta adhesión tanto en las facultades como las escuelas de nivel medio , donde las actividades académicas quedaron suspendidas.

En lo que va del año es la cuarta semana completa de paro que realiza el profesorado. La primera de estas medidas fue del 16 al 22 de marzo y después siguieron las huelgas del 30 de marzo al 4 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo . En el medio, hubo numerosas actividades para exhibir el reclamo, entre ellas la masiva marcha federal del 12 de mayo .

Según advirtió el secretario general del sindicato, Federico Gayoso, el cumplimiento de la medida refleja el malestar de los profesores universitarios . De acuerdo a las cifras de la Coad, desde diciembre de 2023 hasta este mes de mayo, los aumentos aumentos salariales acumulados suman un 169,3%, una cifra que se ubica muy por debajo de la inflación del mismo período que alcana al 314,4% (con previsión de aumento del índice de precios al consumidor de 2,5% para mayo). Esto arroja una pérdida del poder adquisitivo del salario de 35 puntos desde el comienzo de la gestión libertaria .

"Con esta caída, la pérdida de masa salarial para cada docente es de 11,68 salarios. Es decir, un docente que cobra 1 millón de pesos, perdió durante el gobierno de Milei $11.680.000", apuntó.

En medio de esto, destacó también, hace 15 meses que no se actualiza el valor de la "garantía salarial" (el mínimo garantizado para los sueldos docentes) "que sigue en un millón para los profesores de dedicación exclusiva, $500.000 para la dedicación semiexclusiva y $250.000 para la simple. Los profesores que cobran esta garantía hace 15 meses que no tienen ningún tipo de aumento salarial".

Docentes y recomposición salarial

De acuerdo al último informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre la situación presupuestaria del sistema universitario, el deterioro experimentado por los salarios universitarios desde el comienzo de la era Milei es relevante. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%.

"Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023. Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia", advierte el trabajo, fechado a fines de marzo pasado.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido, se apunta, los sueldos de los universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026. El porcentaje surge de la diferencia acumulada entre la evolución de los precios y los sueldos docentes en ese período.

Sueldos por debajo de la línea de pobreza

Otro trabajo, del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), apunta que desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 el salario real docente y no docente cayó 34%. La mayor baja ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024 (23,1%). En 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año.

El informe compara también los valores de la canasta básica alimentaria, correspondientes a un hogar integrado por cuatro personas, con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) de docentes y no docentes de las universidades nacionales. Así, destaca que "solo una pequeña parte de los cargos supera la línea de pobreza".

El pasado mes de enero, la canasta básica total alcanzó un costo de $1.360.299. Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto de $1.380.084, apenas $95.792 por encima de la línea de pobreza. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 superan el valor de la canasta básica, con ingresos que la exceden en $518.138 y $205.068, respectivamente.

"El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva percibe salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, por lo que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Algo similar ocurre con la mayoría de los escalafones del personal no docente, cuyos salarios tampoco logran superar ese umbral", subraya el trabajo.

La situación es aún más crítica entre los docentes con dedicación semi-exclusiva y simple. Considerando que la canasta básica alimentaria a comienzos de año fue de $623.990, sólo los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes (incluyendo todos los de dedicación simple) se ubica por debajo de ese nivel.

El trabajo también destaca que la ley de financiamiento universitario establece la convocatoria a una paritaria nacional para que el salario básico del personal docente y no docente de las universidades nacionales recupere el poder adquisitivo perdido desde diciembre 2023 (inclusive) hasta el mes de su publicación en el Boletín Oficial (octubre 2025). Esto implicaba un incremento salarial del 44%.