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Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Jessica Contreras, de 35 años, salió el 15 de mayo y no regresó a su casa. Su familia recibió extraños mensajes sobre una supuesta detención en Victoria, pero no obtuvo confirmación oficial y teme que no hayan sido escritos por ella.

Claudio Berón

Por Claudio Berón

26 de mayo 2026 · 15:26hs
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Sus familiares esperan por Jessica.

Sus familiares esperan por Jessica.

El viernes 15 de mayo Jessica Juliana Contreras, de 35 años, le mandó un mensaje a Gloria, su hermana y le preguntó si le podía cuidar a su hijo de 6 años después de las 20 "más o menos hasta las 2.00", según contó Gloria, así el niño se quedó con su tía. Las dos mujeres viven junto a su madre en la zona de Pasco y Rouillón. Jessica no apareció esa noche. No está por el barrio y no supieron más sobre ella. "No llevó ni ropa, ni mucha plata. Sólo la riñonera y los documentos. Fuimos a Fiscalía, hicimos una denuncia y estamos esperando que nos llamen u ir y preguntar. Alguien o ella misma nos mandó mensajes desde su celular, son mensajes raros. No nos piden plata ni nada ni nos dicen donde está", contó Gloria.

El hijo de Jessica es de un matrimonio anterior, actualmente no tiene pareja. "Ella no está trabajando, la cuida a mi mamá, que es mayor, y recibe una asignación, más el dinero que le pasa el padre del nene. Ella no tiene grandes problemas de plata pero tampoco le sobra. En diciembre se separó y tiene una buena relación con su expareja, es más, el nene está con él ahora. Este hombre nunca la amenazó de muerte y sabemos que ella en un momento lo denunció pero no sabemos por qué. Pero nunca apareció golpeada", aseguró Gloria con respecto a su hermana.

Todos la buscan

La que también está en la búsqueda de Jessica es Barbie, sobrina de Jessica y Gloria. "Mi tía tuvo algunos problemas de consumo, pero no para preocuparse. Nosotros siempre la cuidamos y nunca tuvo problemas con eso. El nene_su hijo_ dijo que debía plata, pero no por drogas. El nene no sabe eso. Por ahí comentó que debía en algún negocio, el almacén; y el nene lo escuchó. No sabemos tampoco".

A la familia de Jessica le llegaron dos mensajes, uno aparentemente de su celular. El primer mensaje estaba dirigido a la madre de la mujer desaparecida; "Hola Señora, le informamos que su hija Jessica le hablamos de la acción de Entre Ríos le informamos que se encuentra detenida soy la sumariante se encuentra detenida están a disposición de la Justicia salieron del casino y tuvieron un choque son 4 los detenidos" (dixit); Gloria expresó: "Era raro el mensaje. Consultamos con al Justicia y la policía de Entre Ríos y no tienen idea.“

El miércoles hubo un segundo mensaje aparentemente escrito por Jessica. Esta vez era de su propio celular que, según cuenta Barbie, "se prende un ratito algunos días y lo apagan. Es claro que para encender o apagar tienen la contraseña de mi tía".

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Ese mensaje expresa: "Me prestaron un celular estoy en cana acá Victoria el viernes salgo oh el sábado. Avisar ani mamá y borren las publicaciones chocamos a una moto a una pareja y están mal avisale a mi familia estoy bien igual. Borren las publicaciones"; para Barbie el mensaje "es muy raro. Es cómo si alguien lo hubiera escrito. Mi tía no escribe así".

Abandono

La familia de Jessica descarta tanto un probable suicidio como que esté en algún lugar por "propia voluntad" ya que "ella nunca hizo eso, u está el nene que ella lo ama. Sabemos que es posible que la haya pasado a buscar un muchacho con una moto "Honda Tornado". En la avenida Rouillón hay cámaras, pro ahí si investigan podemos saber algo más".

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Hace 11 días que Jessica Contreras no está entre los suyos, "la policía y donde hacíamos las denuncias nos mandaban de un lugar a otro. En el medio recorrimos hospitales y preguntamos a la policía sobre su paradero; pero no saben nada. Una amiga de ella, a la que le mandaron uno de los mensajes y que ella nos reenvió nos dijo que a ella no le habláramos más, que no quería saber nada del asunto. Es deseperante y raro", sintetizó Gloria.

Al mediodía del martes Gloria y Barbie estuvieron en el Centro de Justicia Penal, las atendieron y les hicieron las preguntas que debían hacerles y al retirarse les dijeron que "cualquier cosa o nos llaman o que los llamemos".∏

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