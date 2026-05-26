De no creer: se cruzó con un albañil que tenía puesto su viejo buzo de egresados y se hizo viral

Felipe atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez cuando notó que un hombre vestía un buzo particular. Se trataba de una prenda donada hace años

Felipe le sacó una foto a "Pela", el albañil que vestía su buzo de egresados, y se volvió viral en redes

En un día tranquilo e igual a cualquier otro, Felipe atendía su kiosco ubicado en Villa Gobernador Gálvez . De manera inesperada, un sorpresivo hallazgo rompió con su calma matutina y se volvió viral en redes. Mientras tomaba unos mates en la puerta del local, advirtió que un albañil que trabajaba en la vivienda de al lado vestía un buzo idéntico al que diseñaron junto a sus compañeros de la secundaria para el viaje de estudios a Bariloche . Lo sorprendente es que se trataba de su propia campera, con la leyenda "Fela" en la espalda.

Felipe se sorprendió cuando se dio cuenta de que era el buzo de la Escuela Normal 3, de Rosario, donde cursó sus estudios secundarios, pero más aún cuando notó que se trataba de su propia prenda, la cual había donado hace algunos años . Sin dudarlo, compartió la llamativa secuencia en la red social X, ex Twitter, y rápidamente el posteo se llenó de likes y comentarios.

Me acaba de pasar algo imposible. Estoy en el negocio (V.G.Galvez) y veo que un albañil tiene puesta la campera de nuestra promo de hace 9 años. Salgo a hablarle asombrado y me dice que la encontró en Rosario. Quise ver de quién era y el resultado es literalmente magia pic.twitter.com/JAeIv7kVje

"Como tengo buena onda con el albañil, le pregunté: '¿De dónde sacaste esa campera?'", expresó el joven en conversación con La Capital. "La saqué de Rosario... la encontré por ahí", respondió el trabajador.

Asombrado por la coincidencia, el chico le pidió al albañil, de apodo "Pela", que se de vuelta para ver a qué compañero suyo pertenecía la campera, ya que ese tipo de prendas cuentan con el nombre de egresado en la espalda.

Cuando vio que decía "Fela" y que se trataba de su propia campera, quedó en shock. En ese momento, Felipe recordó que, cuando se mudó, donó varias prendas suyas.

"'A ver, date vuelta', le digo (al albañil), 'quiero ver de quién es esa campera', como para reírme y mandarle (una foto) a mis compañeros. ¡Y era la mía!", afirmó Felipe en diálogo con este medio.

"Cuando vi que era la mía, sentí que estamos viviendo en una Matrix. La verdad, increíble", sumó el chico, quien también destacó la viralización de la sorprendente escena.