La Capital | Economía | Santa Fe

Tras un año, Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias

Economía le dio el aval final para el plan de la provincia que se financiará con un crédito del CAF), el mayor recibido en los últimos veinte años. Las obras ya arrancaron

27 de mayo 2026 · 10:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187

El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187,5 millones de dólares.
El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187

El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187,5 millones de dólares, unos 150 millones serán financiadas a través del crédito internacional de la CAF y el resto lo aportará la provincia.

El gobierno nacional a través del Decreto 389/2026 del ministerio de Economía, aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo CAF por 150 millones de dólares destinado a la ejecución del “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, Santa Fe”, entre la provincia de Santa Fe y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Llega más de un año después luego de que en abril del 2025 Santa Fe obtuviera financiamiento estratégico para el desarrollo productivo santafesino. Recibirá 150 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la ejecución de obras viales estratégicas en la zona portuaria. Se trata del mayor crédito que la provincia haya recibido en los últimos 20 años, según palabras de los propios funcionarios.

El plan de obras estratégicas para el polo exportador demandará una inversión de 187,5 millones de dólares, unos 150 millones serán financiadas a través del crédito internacional de la CAF y el resto lo aportará la provincia. Vale recordar que la Provincia ya avanzó con las obras con recursos propios.

CAF y Santa Fe

El objetivo principal de la propuesta es fortalecer la integración metropolitana del complejo portuario del Gran Rosario, además de solucionar cuestiones logísticas en el principal polo exportador agropecuario de Argentina, tomando en cuenta que en Santa Fe se produce un cuarto de las exportaciones del país y que por esta zona sale más de un tercio de esas exportaciones, y que todo eso requiere de una infraestructura en condiciones que permita ser competitivos a nivel internacional.

El gobierno explicó que el préstamo que tomó la provincia será a 18 años -con 5 años de plazo de gracia- y tendrá una tasa de 6,52%, Sofr a 180 días. En su momento el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que “es una tasa difícil de lograr” y dijo: “Nos enorgullece”.

La solicitud de financiamiento cuenta con el aval del propio Ministerio de Economía de la Nación, que comunicó al CAF el apoyo al proyecto y la priorización del gobierno nacional al financiamiento. Se viene la firma del convenio, luego de la aprobación oficial por parte de Nación. El financiamiento también debe ser aprobado por la Legislatura, pero desde la provincia descartan que se le de el visto bueno por “lo conveniente” que es el crédito.

obras-agro-plan.jpeg
El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187,5 millones de dólares, unos 150 millones serán financiadas a través del crédito internacional de la CAF y el resto lo aportará la provincia.

El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187,5 millones de dólares, unos 150 millones serán financiadas a través del crédito internacional de la CAF y el resto lo aportará la provincia.

Qué obras se realizarán en la zona portuaria

Entre las obras más destacadas, se encuentra la segunda etapa de la construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, desde San Lorenzo hasta el acceso a la zona portuaria de Timbúes. La obra apunta a la creación de una nueva traza que conecta la ruta provincial N91 directamente con las terminales portuarias en Timbúes, facilitando el ingreso de tránsito pesado sin afectar las zonas urbanas, ejecutando una pavimentación de una calzada completa desde la intersección con la autopista hasta las terminales portuarias, para un acceso rápido y eficiente.

El proyecto contempla intervenciones en localidades portuarias que permitirán agilizar y ordenar los flujos de carga, mitigando los impactos del tránsito de camiones en zonas urbanas, y contribuirán a la integración entre las ciudades y el puerto.

“Esta es la segunda etapa, después del tercer carril en la autopista Rosario-Santa Fe. Es una etapa más ambiciosa y diría la que va a abordar la parte más crítica de esta problemática, la parte del acceso directo a las terminales portuarias y aborda la problemática de la convivencia del tránsito y las zonas residenciales”, señaló en la presentación hace un año ya Olivares.

En conclusión: la continuidad del tercer carril de la Autopista Rosario – Santa Fe, que llegaría hasta el kilómetro 34, donde está la variante de acceso al puerto de Timbúes, completando la pavimentación diseñada para tránsito pesado hasta cada una de las puertas de las terminales portuarias. Además, está pensada la obra de mejoramiento de la rotonda en las Rutas 34 y 91 a la altura de Totoras, sumado al mejoramiento de la travesía; una circunvalación en Serodino para permitir a los vehículos una vía directa al puerto de Timbúes. Y también inversión en las tres localidades más afectadas como son Timbúes, Puerto San Martín y San Lorenzo para buscar la manera de mejorar la accesibilidad e independizar el tránsito urbano del tránsito de cargas.

Los beneficios que traerán las obras

Desde la provincia destacaron que todos los trabajos y obras complementarias, ampliaciones de puentes, defensas, drenajes, señalizaciones, inclusive las obras de variantes de traza y construcción de rotondas contemplan un abordaje integral que no sólo agilizará el traslado de la producción a puertos, sino que también contribuirá a la mejora de la seguridad vial, la eficiencia logística y la sostenibilidad ambiental, económica y social del Gran Rosario.

Esto descongestionará el tránsito urbano y mejorará la eficiencia en la logística para la puerta de salida productiva más importante del país.

El plazo previsto para la ejecución del programa es de cinco años. Este programa beneficiará en forma directa a los aproximadamente 200.000 vehículos diarios que transitan por el lugar, y que incluyen a los camiones que transportan carga hacia los puertos del Gran Rosario, que son unos 2 millones al año.

Asimismo, se verán beneficiados al menos 1,5 millones de habitantes del Area Metropolitana de Rosario donde se encuentra el Complejo Portuario del Gran Rosario y los productores agropecuarios de Santa Fe y provincias circundantes, como Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa y Buenos Aires, que utilizan a Rosario como puerta de exportación. También serán beneficiarias las empresas logísticas e industriales del cordón del área metropolitana, ya que verán optimizadas sus operaciones gracias a menores tiempos de transporte y costos de distribución.

Noticias relacionadas
 El stand provincial funcionará como un centro de negocios, innovación, educación y promoción productiva.

Gustavo Puccini anticipó el despliegue histórico de Santa Fe en Agroactiva

Federico Pucciariello, titular de la firma recibió a Horacio Marín en el sur de Santa Fe.

Del pozo a la fotosíntesis: la alianza clave en Santa Fe para empujar una biorrefinería

La natalidad cayó en Santa Fe y en el país

Natalidad: en los últimos 6 años hubo 30 % menos nacimientos en Santa Fe

Vacunación en las piletas del Saladillo, una muestra de las estrategias extramuros de la salud pública.

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Ver comentarios

Las más leídas

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Lo último

Lionel Scaloni rompió el silencio a horas de entregar la lista definitiva Mundial 2026

Lionel Scaloni rompió el silencio a horas de entregar la lista definitiva Mundial 2026

El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia

El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia

Ansés confirma en junio suba de haberes, el aguinaldo y el bono: cuáles son las fechas de cobro

Ansés confirma en junio suba de haberes, el aguinaldo y el bono: cuáles son las fechas de cobro

Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

Sin ese documento, la niña dejará de acceder a prestaciones que necesita para su calidad de vida
Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

Por Florencia O’Keeffe
El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia
Información General

El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia

Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería
La Región

Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería

Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga
Policiales

Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga

Tras un año, Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias
Economía

Tras un año, Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias

Alerta en la UTN: diez docentes de Rosario renunciaron en 15 días
La Ciudad

Alerta en la UTN: diez docentes de Rosario renunciaron en 15 días

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Ovación
Central en Copa Libertadores: cómo estará el tiempo frente a Independiente del Valle

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en Copa Libertadores: cómo estará el tiempo frente a Independiente del Valle

Central en Copa Libertadores: cómo estará el tiempo frente a Independiente del Valle

Central en Copa Libertadores: cómo estará el tiempo frente a Independiente del Valle

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo histórico y cambiará su nombre

Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo histórico y cambiará su nombre

Policiales
Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga
Policiales

Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga

Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia

Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia

La muerte de un adulto mayor en su casa despertó sospechas de homicidio

La muerte de un adulto mayor en su casa despertó sospechas de homicidio

Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela

Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela

La Ciudad
Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud

Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud

El Museo Diario La Capital digitaliza su patrimonio histórico para abrirlo al mundo entero

El Museo Diario La Capital digitaliza su patrimonio histórico para abrirlo al mundo entero

Piden dar marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes para personas con discapacidad

Piden dar marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes para personas con discapacidad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
La Ciudad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
Información General

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes
Ovación

Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes

Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias
La Ciudad

Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
La Ciudad

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado
Ovación

Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial
Ovación

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial

De no creer: se cruzó con un albañil que tenía puesto su viejo buzo de egresados y se hizo viral
La Ciudad

De no creer: se cruzó con un albañil que tenía puesto su viejo buzo de egresados y se hizo viral

La provincia volvió a criticar a quienes se oponen a las reformas en seguridad
Política

La provincia volvió a criticar a quienes se oponen a las reformas en seguridad

Las reservas subieron por el ingreso del desembolso del Fondo Monetario
Economía

Las reservas subieron por el ingreso del desembolso del Fondo Monetario

El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto para crear el Súper Rigi
Economía

El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto para crear el "Súper Rigi"

Vialidad pide detalles al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta
La Ciudad

Vialidad pide detalles al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Aún hay 16.000 evacuados en California por riesgo de explosión con químicos
Información General

Aún hay 16.000 evacuados en California por riesgo de explosión con químicos

Juego clandestino: operaban casinos virtuales en grupos frecuentados por menores
Policiales

Juego clandestino: operaban casinos virtuales en grupos frecuentados por menores

Los sueldos universitarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los sueldos universitarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía
POLICIALES

Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía

Milei trasladó a las empresas el costo de pasajes de personas con discapacidad
La Ciudad

Milei trasladó a las empresas el costo de pasajes de personas con discapacidad

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región
POLICIALES

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN
La Ciudad

Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Javier Milei aseguró que es altamente probable la visita del Papa a la Argentina
Política

Javier Milei aseguró que es "altamente probable" la visita del Papa a la Argentina