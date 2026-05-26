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Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Sucedió este martes a la madrugada en 27 de Febrero al 5800, en la zona oeste de Rosario. Los detenidos tienen 23 y 29 años

26 de mayo 2026 · 08:55hs
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Intento de robo a en Rapipago. La caja fuerte que estuvo a punto de se violentada este martes a la madrugada 

Foto: Policía de Santa Fe.

Intento de robo a en Rapipago. La caja fuerte que estuvo a punto de se violentada este martes a la madrugada 
La Policía trabaja en el local de Rapipago que fue asaltado este martes a la madrugada

Foto: Policía de Santa Fe.

La Policía trabaja en el local de Rapipago que fue asaltado este martes a la madrugada
Los delincuentes apresados en el interior del Rapipago

Foto: Policía de Santa Fe.

Los delincuentes apresados en el interior del Rapipago
El dinero que tenían en una mochila

Foto: Policía de Santa Fe.

El dinero que tenían en una mochila, sustraído de la caja del local

Dos delincuentes fueron detenidos este martes a la madrugada al ser descubiertos en el interior de un local de la cadena Rapipago en la zona oeste de Rosario. Los ladrones habían forzado la persiana del frente y trataron, sin éxito, de violentar una pesada caja fuerte cuando los sorprendió la Policía.

El procedimiento policial sucedió, poco antes de las 2.30 de hoy, en la sucursal de la cadena Rapipago ubicada en 27 de Febrero al 5800. Tras una llamada a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre un robo en proceso en ese local, agentes del Comando Radioeléctrico acudieron a ese lugar.

Al llegar, hallaron la persiana y el vidrio de la puerta violentados, y cuando ingresaron al local encontraron a dos delincuentes. De acuerdo con el parte policial, los ladrones fueron detenidos. Junto a los intrusos, la policía incautó una mochila con dinero en su interior y dos barretas de hierro.

detenidos
Los delincuentes apresados en el interior del Rapipago

Los delincuentes apresados en el interior del Rapipago

Intento de robo a la caja fuerte

Las fuentes indicaron que en el negocio había una caja fuerte que había sido dañada por los ladrones, aunque no llegó a ser abierta. También se constató un gran desorden en el lugar y un vidrio roto.

>> Leer más: Asaltaron un Rapipago al mediodía y se llevaron unos $ 300 mil

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La Polic&iacute;a trabaja en el local de Rapipago que fue asaltado este martes a la madrugada

La Policía trabaja en el local de Rapipago que fue asaltado este martes a la madrugada

La Policía también reportó el hallazgo en Solís al 2600 de un auto Toyota Corolla de color blanco con un juego de llaves de encendido sobre el parabrisas, del lado de afuera. Los voceros indicaron que el número de patente no coincidía con el del modelo del vehículo.

Auto robado

De acuerdo con el dominio real, según los voceros, el auto figuraba con pedido de secuestro del 15 de marzo pasado por haber sido robado en 3 de Febrero y Presidente Roca.

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El dinero que ten&iacute;an en una mochila, sustra&iacute;do de la caja del local

El dinero que tenían en una mochila, sustraído de la caja del local

>> Leer más: Asaltan un Rapipago en Empalme Graneros y se llevan dos mil pesos

Los delincuentes aprehendidos en el interior del local de Rapipago fueron identificados como Mauricio G., de 23 años, y Martín M., de 29. La suma que tenían en la mochila, y que se presume pertenecerían al comercio, ascendía a casi 208 mil pesos.

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