Central en Copa Libertadores: cómo estará el tiempo a la hora del partido ante Independiente del Valle

Según el pronóstico, no habrá lluvia en Quito a esa hora. El Canalla se juega una parada importante en esta ciudad en busca del primer puesto del grupo

En Central palpitan cada vez con más ansiedad el partido ante Independiente del Valle por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores , que se jugará en la ciudad de Quito, Ecuador. El Canalla deberá tomar precauciones también con el tema de la altura.

Ese es un tema en el que el cuerpo técnico ya trabajó, más allá de que la cancha rival no está tan alta como la de Liga Deportiva Universitaria (LDU) o como el estadio Atahualpa, donde juega la selección.

¿Cómo estará el tiempo en Quito a la hora del partido? A priori, con una temperatura agradable y, lo más importante, sin lluvia. Al menos es lo que se pronostica.

El partido se jugará a las 17 de Ecuador (19 de Argentina) y para esa hora está prevista una temperatura de 21 grados con cielo parcialmente nublado. Una hora más tarde, a las 18, se prevé cielo totalmente despejado, pero con dos grados menos.

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De todas formas, a todos los ecuatorianos a los que consultó Ovación dieron cuenta de que el clima es muy cambiante porque la ciudad está en una zona de montañas y que "de un momento a otro se puede armar una tormenta".

El arribo de Central fue el martes

Central arribó a Quitó en la tarde del martes y se alojó en un hotel que está a muy pocos metros del aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Eso sí, tendrá un traslado de alrededor de una hora hacia el estadio Banco Guayaquil, en las afueras de Quito, donde Independiente del Valle hace las veces de local.

Quito2 A l a hora del partido de Central, no está previsto que llueva. El Canalla regresa de Quito inmediatamente después del partido.

Más allá de que no esté previsto que llueva, lo importante para Central es que la temperatura no será agobiante, algo que podría potenciar los efectos de la altura. El estadio Banco Guayaquil está a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es una altura importante, pero no de las más pronunciadas que presenta esta ciudad.

Este será el último partido de la fase de grupo de la Copa Libertadores para Central. Al equipo de Jorge Almirón le alcanzará con un empate para terminar primero en su zona. En caso de perder, cualquiera sea el resultado, quedará segundo.