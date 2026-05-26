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Se definen los posibles rivales de octavos de Central: como está cada grupo de la Copa Libertadores

Esta semana se conocerán los 16 clasificados para los octavos de final del certamen continental, donde el Canalla ya tiene su boleto asegurado

26 de mayo 2026 · 11:10hs
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Central visitará a Independiente del Valle en la última fecha para definir quien termina como primero

Leonardo Vincenti / La Capital

Central visitará a Independiente del Valle en la última fecha para definir quien termina como primero

La Copa Libertadores entró en una etapa decisiva, ya que a partir de este martes se juega la sexta y última fecha de la fase de grupos para definir los 16 clasificados a los octavos de final en cada zona. Algunos clubes ya tienen su boleto asegurado, otros se juegan todo esta semana y algunos ya están eliminados.

Hasta el momento, nueve equipos ya tienen su lugar asegurado para los cruces mano a mano. Ellos son: Flamengo, Coquimbo, Independiente Rivadavia, Corinthians, Cerro Porteño, Mirassol, Liga de Quito, Central e Independiente del Valle.

Sin embargo, varios de ellos jugarán en el cierre de la fase de grupos para determinar si lo hacen como primeros o segundos de grupo, ya que no es lo mismo el orden de clasificación. Los que ya tienen confirmado estar en el bolillero de los primeros para el sorteo de octavos son Flamengo, Independiente Rivadavia y Corinthians, aunque buscarán sumar de a 3 para quedar mejor ubicado y tener la ventaja de la localía con la mayoría de los clasificados.

En cuanto a los equipos argentinos, el Canalla y la Lepra mendocina tienen su lugar asegurado, mientras que Boca, Estudiantes y Platense se juegan su pase en la sexta fecha. El único representante nacional que ya no tiene chances de clasificar es Lanús, aunque aun luchará por clasificar a los playoffs de Copa Sudamericana.

>> Leer más: Central: El rival que viene, un estadio a su altura y una localía invicta ante los equipos argentinos

El panorama de cada grupo en la Copa Libertadores

Con respecto al grupo A, Flamengo (13 puntos) ya tiene asegurado el primer puesto y se medirá ante el ya eliminado Cusco (1 punto) en la última fecha. Los que se enfrenten por quien pasa como segundo son Estudiantes (6 puntos) y DIM (7 puntos). El Pincha está obligado a ganarle al equipo colombiano para clasificar, sino cualquier otro resultado lo deja fuera de competencia.

En cuanto al grupo B, Coquimbo (10 puntos) está clasificado y solo resta definir si lo hará como líder o escolta. Deportes Tolima (7 puntos) y Universitario (5 puntos) definen en Perú quien acompaña al equipo chileno a octavos. El que gane pasa y, en caso de igualdad, pasan los colombianos. En último lugar está Nacional (5 puntos), ya sin chances de pasar, y jugará por llegar al tercer lugar para pasar a la Copa Sudamericana.

Independiente Rivadavia (13 puntos) tiene confirmado su clasificación a la próxima instancia como primero del zona C y resta definir quien pasa como segundo. Bolívar (5 puntos), Fluminense (5 puntos) y Deportivo La Guaira (3 puntos) se disputarán el lugar en la última fecha.

Por el lado del grupo D, hay mucha paridad entre los tres competidores: Universidad Católica (10), Cruzeiro (8) y Boca (7). Los argentinos y chilenos se medirán en la Bombonera y el único resultado que le sirve al Xeneize es ganar, sino quedará eliminado. Por su parte, el conjunto brasileño asegura su boleto si derrota como local a Barcelona (3).

En el caso de la zona E, Corinthians (11) terminará como primero. La segunda ubicación se definirá entre Platense (7) e Independiente Santa Fe (5). Por último, Peñarol (3) ya no tiene posibilidades de seguir en la competencia.

Con respecto al grupo F, Cerro Porteño (10) ya está clasificado, mientras que Palmeiras (8) y Sporting Cristal (6) son los dos que todavía tienen chances de acompañarlo a los octavos de final. Junior (4) ya quedó sin posibilidades matemáticas y luchará por quedarse con el tercer puesto.

En cuanto a la zona G, Mirassol (12) y Liga de Quito (9) son los dos que avanzarán a la próxima ronda. En esta fecha, ambos equipos buscarán quedar como el mejor del grupo, lo que le permitirá medirse ante un segundo y definir la serie en condición de local.

Por último, en el grupo H resta definir quien clasifica como primero y segundo. Central (13) e Independiente del Valle (10) ya están clasificados y definen en Ecuador el bolillero en el que se ubicarán cada uno.

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