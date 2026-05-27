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Central conmovedor: los jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

El capitán Ángel Di María le llevó la Copa Argentina 2018 al exentrenador junto con otros referentes del club

27 de mayo 2026 · 07:40hs
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Las figuras de Central fueron a la casa de uno de los máximos ídolos del club.

Foto: X/@rosariocentral.

Las figuras de Central fueron a la casa de uno de los máximos ídolos del club.

Horas antes de un duelo clave en la Copa Libertadores 2026 para cerrar la fase de grupos, Central armó una cumbre de ídolos en Ecuador con un especialista del torneo como protagonista principal. Los futbolistas más reconocidos fueron este martes a ver a Edgardo "Patón" Bauza y le llevaron varios obsequios a modo de homenaje.

La comitiva encabezada por el presidente Gonzalo Belloso y el capitán Ángel Di María armó una reunión capaz de conmover el corazón de cualquier amante de la redonda, no sólo de los canallas. La visita en Quito se anunció a última hora de la jornada y así, el plantel recibió un envión anímico importante en visperas del segundo partido con Independiente del Valle.

Maximiliano Bauza, el hijo del Patón, se presentó como el anfitrión en la capital sudamericana. Los jugadores no cayeron con las manos vacías, ya que les llevaron la Copa Argentina 2018, el tercer y último título que conquistó el prócer auriazul.

Los referentes de Central visitaron a Bauza en Ecuador

La familia del exentrenador de 67 años recibió a un grupo de figuras de distintas épocas de la historia reciente de Central. Entre ellos se destacó la presencia de Jeremías Ledesma y Marco Ruben, dos pilares de la campaña que hace ocho años concluyó con la victoria ante Gimnasia y la vuelta olímpica en Mendoza.

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Por otra parte, Di María y Jorge Broun también fueron a rendirle tributo al director técnico campeón con el Canalla. En el caso de Fatura, bien puede contarse como un regalo, dado que este martes cumplió 40 años.

>> Leer más: Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: "Me voy a dedicar simplemente a disfrutar"

Belloso no estuvo solo a la hora de acompañar a los jugadores. La vicepresidenta primera del club Carolina Cristinziano fue parte del encuentro y se encargó de entregarle una de las dos camisetas personalizadas al exjugador. Ambas tienen su apellido impreso y el 6 estampado en la espalda.

Por último, la comitiva auriazul le obsequió una plaqueta a Bauza en reconocimiento a su trayectoria. La familia recibió los regalos en la capital ecuatoriana, donde el exentrenador vive desde hace tiempo y actualmente cuenta con asistencia especial por un cuadro de demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa cuyos primeros síntomas detectaron en 2019. Al margen de esta cuestión, el club le dedicó un mensaje incondicional: "Te amamos para siempre, Patón".

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