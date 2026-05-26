Milei trasladó a las empresas de ómnibus el costo de pasajes de personas con discapacidad

Es un beneficio para algunos enfermos que necesitan trasladarse a otras ciudades o provincias. Cómo es el panorama en Rosario

Las empresas de transporte deberán absorber el costo total de los pasajes para discapacidad

El gobierno nacional eliminó los subsidios que desde 2018 se otorgaban a las compañías de larga distancia que por lLey deben habilitar boletos sin cargo a personas con discapacidad, trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer. Ahora, las empresas tendrán que absorber el costo total. La decisión se enmarca en el plan de ajuste que puso en marcha el presidente Javier Milei y por el cual recorta o traslada responsabilidades que antes eran nacionales a las provincias y privados. ¿Se modifican los trámites? ¿Cómo está actualmente el panorama en Rosario?

La medida se dio a conocer a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial este martes. El texto indica que se deja "sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674″.

Esto no implica que la ley se cambie. Justamente se aclara que "las empresas de transporte de larga distancia bajo control de la autoridad nacional tienen la obligación de trasladar gratuitamente a las personas con discapacidad, a personas trasplantadas o en lista de espera para recibir un trasplante y a niños y adolescentes con cáncer".

El gobierno subsidiaba parte del costo de estos tickets destinados a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos.

Qué pasa en Rosario

La Capital se comunicó con la central de informes de la Terminal Mariano Moreno de Rosario donde señalaron que, al menos hasta este martes, "todo sigue funcionando como es habitual", en cuanto a los cupos y modalidades de pasajes para discapacidad.

El cupo indica que se deben destinar dos pasajes liberados cada 54 asientos.

Terminal Ómnibus 2 La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno empezó a recibir turistas el jueves 15 de enero de 2026 por el recambio de las vacaciones de verano. Foto: Maxi Klanjscek.

Cómo consultar

Dentro de la provincia hay que acercarse o comunicarse directamente con la empresa de ómnibus (por la que se desea viajar), y si el traslado es fuera de la provincia de Santa Fe se solicita vía la CNRT o de lunes a viernes de 8,30 a 14.30 en la Terminal de Rosario, con el DNI y el certificado correspondiente".

"Se abren los cupos dentro del mes (no se puede sacar ahora para julio o agosto, por ejemplo) y dependiendo de la demanda se otorga el pasaje a quien tiene el CUD", destacaron.

Los pedidos se deben realizar con 48 horas de anticipación. Eso no significa que haya pasajes disponibles siempre, ya que depende de la demanda al destino elegido y los cupos asignados.

"Libertad tarifaria"

La publicación destaca que este “régimen basado en la libertad tarifaria" permite a las compañías de micros absorber los gastos que implique la obligatoriedad de entregar pasajes gratuitos a estas personas y refiere a la puesta en marcha de una reconfiguración económico-financiera del sector".

Para asegurar el cumplimiento, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) supervisará que las empresas sigan emitiendo los boletos sin cargo de acuerdo a las leyes nacionales.

silla de ruedas.png Foto: Freepik

Qué dicen las empresas

En 2022 varias empresas de transporte habían manifestado que los subsidios que recibían para cubrir estos costos eran insuficientes. Incluso no fueron pocas las que directamente cortaron la entrega de pasajes o demoraban tanto los cupos que los pasajeros con discapacidad terminaban pagando. o directamente cancelando el viaje.

Aunque el gobierno nacional quitó los subsidios a las empresas aclaró que deben cumplir con las leyes.

Las leyes vigentes

La Ley 22431 que ampara a las personas con discapacidad

la Ley 26928, de derechos para personas trasplantadas o en lista de espera

La Ley 27674 para niños y adolescentes con cáncer

La legislación impide que las empresas quiten el derecho al acceso de cupos de pasajes gratuitos para quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), donde se aclara (no es para todos los casos) que pueden acceder al beneficio de transporte de larga distancia en forma gratuita y con acompañante.

Para contactarse con la CRNT, el teléfono es 08003330300.