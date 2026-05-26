Central: Jorge Almirón toca algunas piezas en el equipo que jugará en Ecuador

El entrenador canalla volvería al sistema tradicional, con un solo punta. Habrá cambios en la defensa de Central

Después de una semana larga de trabajo, como hacía mucho tiempo no sucedía, en Central se prepararon para ir por todo en el Grupo H de la Copa Libertadores . Esto es, por el primer puesto que estará en juego en el choque ante Independiente del Valle, este miércoles a las 19. Este martes la delegación partió rumbo a Ecuador desde la terminal aérea rosarina.

Y como era de esperar, el entrenador Jorge Almirón apuesta por lo mejor que tiene. Sabía que estaba obligado a meter mano en el equipo por una baja obligada, pero además de eso habría algunos retoques más.

Una de las primeras especulaciones que hay en la previa es que el técnico cambiaría el esquema y que el equipo volvería a tener un solo centrodelantero, en el marco de un 4-3-3 ya muchas veces utilizado .

Enzo Copetti , quien viene de ser titular en el encuentro ante Universidad Central de Venezuela en el Gigante de Arroyito, seguiría entre los once . En tanto, Alejo Veliz no jugará por una lesión muscular: sobrecarga en el isquiotibial izquierdo.

Las otras bajan son: Gastón Ávila padece una sobrecarga muscular en el triceps sural derecho y Carlos Quintana una sinovitis de tobillo izquierdo.

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-Gastón Ávila padece una sobrecarga muscular en triceps sural derecho



-Carlos Quintana padece una sinovitis de tobillo izquierdo



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Veliz Alejo Veliz está jugando sus últimos partidos con la camiseta de Central, antes de irse a Bahía. Marcelo Bustamante / La Capital

Sin el doble nueve disponible, Almirón debe buscar un volante o un futbolista que vaya por afuera. Y el elegido no sería otro que Jaminton Campaz, quien viene justamente de ser convocado por el técnico de la selección de Colombia para el Mundial que comienza en días.

El tumaqueño ya volvió a jugar después de lo que fue la lesión muscular que lo dejó afuera un par de partidos, pero nunca lo había hecho como titular. La última vez que actuó desde el arranque fue frente a Libertad, por la Copa Libertadores.

También hubo un movimiento que, de confirmarse, resultaría un tanto extraño. Fue la salida de Julián Fernández, el mejor de la cancha en el triunfo contra los venezolanos para que en su lugar ingrese Enzo Giménez.

Habría una modificación más y sería en la defensa. Almirón probó con Mallo nuevamente desde el arranque (jugó ante Universidad Central), pero a su lado estuvo Ignacio Ovando y no Gastón Ávila.

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Donde sí había un cambio cantado era en el lateral izquierdo, donde Agustín Sández será baja obligada por acumulación de amarillas y en su lugar aparece Alexis Soto.

El probable de Central

De esta forma, el probable de Central para enfrentar a Independiente del Valle, en Ecuador, sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Alexis Soto; Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.