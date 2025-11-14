Alfredo Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina El exjugador y técnico de Newell's fue expulsado en la final que ganó su equipo, Independiente Rivadavia, frente a Argentinos Juniors 14 de noviembre 2025 · 08:27hs

Alfredo Berti fue el protagonista de un incidente con el árbitro Ramírez y que terminó con su expulsión.

El director técnico de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, recibió una dura sanción por parte del tribunal de disciplina de la AFA debido al incidente ocurrido con el árbitro Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

El Loco vivió el partido con intensidad, discutió con el juez y ahora deberá purgar cuatro fechas de suspensión tras el duro informe que presentó el juez.

Según el acta redactada por el juez principal, quien también estuvo a cargo del reciente superclásico entre Boca y River, el altercado ocurrió luego de que le mostrara la tarjeta roja tras un encontronazo con el jugador del Bicho Hernán López Muñóz -chocó con la pierna del técnico cuando se dirigía a ejecutar un lateral-.

Qué le dijo Alfredo Berti al árbitro Tras la expulsión, “ingresa al campo de juego y se acerca hacia mi persona de manera agresiva y violenta mirándome a los ojos y gritándome a viva voz: «sos un botón, te cagaría a trompadas, lo que hiciste es una vergüenza, desvergonzado de mierda, hijo de mil p... te voy a ir a buscar a tu casa la c.... de tu madre»”, indica el informe realizado por Ramírez sobre los insultos del DT (54 años), exjugador y técnico de Newell's.

De esta manera, el tribunal de disciplina decidió castigar con cuatro partidos de suspensión a Berti conforme al artículo 13 1. j) del código disciplinario. Además, el campeón del certamen padeció las sanciones hacia los futbolistas Franco Maximiliano Amarfil y Alejo Osella con un duelo de suspensión por doble amonestación. >>Leer más: El ex-Newell's que ganó un título y dejó a su equipo en primera dijo que no lo esperaba Por otro lado, según trascendió y publicó Noticias Argentinas, las sanciones serán cumplidas únicamente en cruces de Copa Argentina por lo que todos podrán decir presente en el partido del lunes 17 del corriente mes ante Defensa y Justicia, por la última fecha del torneo Clausura.