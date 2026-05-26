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Detuvieron a un sospechoso por un secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

La PDI realizó durante el domingo allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez por un caso de secuestro denunciado en abril pasado

26 de mayo 2026 · 11:12hs
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Policías custodian vivienda allanada el domingo por un secuestro extorsivo ligado al narcotráfico

Foto: PDI

Policías custodian vivienda allanada el domingo por un secuestro extorsivo ligado al narcotráfico
Los allanamientos realizados el 25 de mayo se hicieron en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Foto: PDI

Los allanamientos realizados el 25 de mayo se hicieron en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Un hombre fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) vinculado a una causa judicial por secuestro extorsivo ligado al narcotráfico. La aprehensión se produjo en allanamientos realizados este fin de semana en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, donde, además se incautaron teléfonos celulares y material estupefaciente.

Fuentes oficiales señalaron que la investigación se inició el 8 de abril pasado, tras una denuncia por búsqueda de paradero de Alicia G., quien presuntamente habría sido retenida por personas vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Según trascendió de la denuncia, los delincuentes exigían dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

A partir de diversas tareas investigativas desarrolladas por personal de PDI, se logró identificar a distintos involucrados en el caso. En procedimientos realizados con anterioridad, algunas personas fueron detenidas mientras que otras quedaron sometidas al proceso judicial en estado de libertad.

Cómo avanzó la investigación por el secuestro extorsivo

En continuidad con la investigación, la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), a cargo de la fiscal Paula Barros, dispuso nuevas medidas judiciales que fueron diligenciadas durante el domingo.

>> Leer más: Rescataron en zona sur a un joven víctima de secuestro extorsivo y detuvieron al presunto captor

Los allanamientos se realizaron a través de la Brigada de Paraderos del Distrito Rosario en distintos domicilios de los barrios Tiro Suizo y Villa Flammarión de Rosario, como también en Villa Gobernador Gálvez, con colaboración de grupos tácticos y de irrupción de las Unidades Regionales II, IV y XVII.

allanamiento por secuestro 2
Los allanamientos realizados el 25 de mayo se hicieron en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Los allanamientos realizados el 25 de mayo se hicieron en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Como resultado de los procedimientos, fue detenido Jonathan C. de 21 años, respecto de quien la fiscal interviniente dispuso su traslado y alojamiento en unidad penitenciaria en calidad de detenido por la causa de secuestro extorsivo. En el domicilio se secuestraron cinco teléfonos celulares en funcionamiento, dinero en efectivo, una pequeña cantidad de marihuana y dos envoltorios con cocaína, material que fue remitido a la división Microtráfico.

detenido por secuestro

Por otra parte, también fue trasladado para identificación Kevin C.T. de 25 años, de nacionalidad venezolana, respecto de quien se ordenó dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones debido a que se encontraría indocumentado, pero no estaba sindicado en el caso de secuestro. La investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.

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