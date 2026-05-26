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Financiamiento universitario: larga hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Los gremios realizarán la huelga del 26 al 30 de mayo en reclamo de salarios y financiamiento para las universidades públicas. La UTN, también de paro

26 de mayo 2026 · 07:04hs
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Paro universitario. Las facultades de la UNR y de la UTN no dictarán clases durante esta semana

Foto: La Capital / Archivo

Paro universitario. Las facultades de la UNR y de la UTN no dictarán clases durante esta semana
Los docentes de la UNR reclaman por mejores salarios y más presupuesto para las universidades nacionales.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Los docentes de la UNR reclaman por mejores salarios y más presupuesto para las universidades nacionales.

Las aulas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la facultad Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) permanecerán vacías desde este martes. Los gremios de docentes universitarios iniciarán un paro nacional de una semana entre el 26 y el 30 de mayo en universidades públicas de todo el país, en el marco de un fuerte reclamo por la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario argentino y la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento.

La medida de fuerza profundiza el largo conflicto que mantiene el gobierno nacional con el sistema de educación superior. En un reciente comunicado conjunto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por gremios docentes y no docentes se volvió a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento reglamentada en octubre pasado, pero nunca implementada.

"La solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la ley de financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación y exigimos su pleno cumplimiento", señala el escrito e insiste "en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios".

En el documento también solicitaron la apertura de una instancia de diálogo institucional para garantizar la actualización de las becas estudiantiles y asegurar mecanismos previsibles para la ejecución de fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica.

Otro de los puntos planteados fue la crítica situación de los hospitales universitarios. Según denunciaron las entidades, pese a que existen partidas previstas en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, el Gobierno nacional todavía no giró los fondos necesarios para garantizar su funcionamiento.

>>Leer más: Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

UNR y UTN, sin clases

En Rosario, la huelga impactará tanto en las actividades académicas de la UNR como en la UTN.

Desde el gremio que agrupa a los profesores de la UNR (Coad) señalaron que "en las últimas semanas, mientras el conjunto de la comunidad universitaria y el pueblo salimos masivamente a las calles a defender la universidad pública, el Gobierno de Milei profundizó su política de miseria y destrucción".

Y apuntaron que "su respuesta fue una pauta que consolida la rebaja salarial", que consiste en un 1,5 % de aumento sobre el sueldo de abril y un bono, por única vez, de $40.000 para los cargos de dedicación exclusiva ($20.000 para los semi exclusiva y $10.000 para los simples).

"Esta pauta fue una política unilateral del gobierno Nacional, que continua sin convocar a la paritaria docente y que, además, tiene congelada la garantía salarial desde hace dos años", apunta el comunicado de la Coad.

En tanto, el gremio que representa a los docentes de la UTN (Fagdut) se reclamó que "el gobierno deje de poner excusas" y aplique la ley. Desde el sindicato se convocó a una medida de protesta iniciará el martes próximo con 48 horas de jornadas de reflexión donde los docentes asistirán a los establecimientos educativos para dar visibilización a la crítica situación universitaria.

Luego, el jueves y viernes, habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo y sin dictado de clases virtual sincrónica, por lo que no habrá actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales que posee la UTN a lo largo y ancho del país ni en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, también dependiente de esta casa de altos estudios.

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