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Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería

El conductor falleció dentro del vehículo en el inicio de una jornada complicada para manejar cerca de Ricardone debido a la niebla

27 de mayo 2026 · 10:16hs
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El choque se produjo este miércoles a primera hora de la mañana.

Foto: Policía de Santa Fe.

El choque se produjo este miércoles a primera hora de la mañana.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este miércoles un corte de tránsito total debido a un choque que provocó la muerte de un automovilista cerca de la ruta nacional A012. Según fuentes oficiales, el vehículo se estrelló con un camión en el Camino de la Cremería, bloqueado a la mañana tras el incidente.

El siniestro vial ocurrió poco después del amanecer, cuando el chofer de un transporte de carga embistió a la víctima fatal en inmediaciones de Ricardone. El conductor oriundo de la provincia de Córdoba quedó demorado tras la denuncia en el departamento San Lorenzo.

La Policía de Santa Fe se ocupó de implementar desvíos por el cierre temporal de la ruta provincial 25S. Por otra parte, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue a colaborar con los encargados del operativo en un marco complicado para manejar, ya que la niebla redujo la visibilidad en toda la región.

Choque fatal en Ricardone

Los primeros reportes de las fuerzas de seguridad provinciales indican que la colisión se produjo alrededor de las 8 de la mañana en el kilómetro 1,6 del corredor. De esta manera, el enlace entre la A012 y la ruta provincial 10 para llegar a los puertos del cordón industrial.

Choque Camino Cremería 3

Ni bien llegaron al lugar, los agentes advirtieron que el conductor del Fiat Siena permanecía dentro del habitáculo. Poco después se confirmó su deceso por el impacto.

>> Leer más: Lanzan una advertencia de nivel violeta por niebla y escasa visibilidad en la región

Los Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XVII intervinieron en el operativo por el choque fatal dentro de la jurisdicción de la comisaría 12ª. El camion Scania G380 estaba detenido a un costado del camino, mientras que el coche había quedado detenido del lado opuesto y tenía la parte delantera destrozada por el impacto.

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La policía confirmó que Nicolás G. quedó bajo custodia luego del siniestro vial. El transportista oriundo de Corral de Bustos tiene 40 años fue identificado rápidamente para abrir la investigación sobre homicidio culposo en el norte del Gran Rosario.

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El choque se registró alrededor de las 6.45 de la mañana.

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

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