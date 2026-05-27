Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería

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Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
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Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
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Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes
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Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias
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¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
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Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado
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De no creer: se cruzó con un albañil que tenía puesto su viejo buzo de egresados y se hizo viral
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Aún hay 16.000 evacuados en California por riesgo de explosión con químicos
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Juego clandestino: operaban casinos virtuales en grupos frecuentados por menores
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Los sueldos universitarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años
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Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía
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Milei trasladó a las empresas el costo de pasajes de personas con discapacidad
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Detienen a sospechoso por secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región
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Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN
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Javier Milei aseguró que es "altamente probable" la visita del Papa a la Argentina