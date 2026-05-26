El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto para crear el "Súper Rigi"

La iniciativa otorga grandes ventas fiscales y cambiarias a grandes inversores. También envió una ley para eliminar el etiquetado frontal

El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de “Súper Rigi”, un esquema que busca ofrecer mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (Rigi) y tendrá como beneficiarias a las empresas que inviertan más de u$s 1.000 millones en las “industrias del futuro”.

Llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el ministro de Economía, Luis Caputo, había puesto como ejemplo de actividades beneficiarias la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

El proyecto establece un plazo de cinco años para la presentación de solicitudes de adhesión al régimen, con la posibilidad de una prórroga única de hasta un año. El texto define que solo podrán acceder aquellos sujetos que constituyan Vehículos de Proyecto Único (VPU), diseñados exclusivamente para el desarrollo de cada emprendimiento y con activos destinados únicamente al proyecto adherido.

Cada proyecto deberá implicar una inversión mínima de u$s 1.000 millones en activos computables, y comprometer al menos el 20% de ese monto dentro de los primeros dos años desde la fecha de adhesión.

La ley incorpora también incentivos tributarios y aduaneros del régimen. Entre ellos, se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los VPU adheridos, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades. Además, introduce incentivos en materia de seguridad social, con una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de nuevas relaciones laborales generadas.

Asimismo, se habilita la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación, con un esquema escalonado del 20, 40 y 100 por ciento a lo largo de tres años desde la primera exportación. También se exceptúa de la obligación de ingresar y liquidar divisas provenientes de aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto.

Al mismo tiempo, el proyecto exige como condición para la adhesión provincial compromisos concretos en materia de moderación fiscal y previsibilidad normativa.

La creación del “Súper Rigi” es uno de los cuatro proyectos de ley que el gobierno. El paquete incluye la ley de lobby, que apunta a regular las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos.

Timba y azúcar

Los otros dos proyectos entraron por el Senado. Uno propone una ley de ludopatía que prohibirá el acceso de los menores a las plataformas de apuestas online pero permitirá la publicidad de los juegos de azar. Esta postura es contraria al proyecto aprobado en noviembre del 2024 por la Cámara de Diputados y que aún esta vigente. Con el cual la Libertad Avanza del Senado debería modificar esa iniciativa y girarla a Diputados.

La otra iniciativa busca derogar el etiquetado frontal, es decir el sistema de octógonos negros de advertencia sobre alimentos con exceso de sodio, azúcar, grasas o calorías, aprobado en 2021.