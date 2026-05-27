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Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo histórico y cambiará su nombre

La escudería francesa tendrá a Gucci como patrocinador principal y estrenará nueva identidad en la Fórmula 1 a partir de 2027

27 de mayo 2026 · 11:09hs
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La presentación del acuerdo entre Alpine y Gucci

La presentación del acuerdo entre Alpine y Gucci, con Franco Colapinto presente.

La Fórmula 1 tendrá desde 2027 una alianza inédita entre el automovilismo y la moda de lujo. Alpine anunció un acuerdo estratégico con Gucci, que se convertirá en patrocinador principal de la escudería y dará origen al nuevo nombre del equipo: "Gucci Racing Alpine Formula One Team", por lo que Franco Colapinto correrá con otros colores.

Se trata de la primera vez en la historia de la categoría que una marca de lujo ocupará el rol de main sponsor de una escudería de Fórmula 1.

El acuerdo entre la firma italiana y la escudería francesa tendrá una duración inicial de tres años y, según trascendió, estará valuado entre 50 y 60 millones de dólares por temporada.

La alianza no solo implicará un cambio de nombre. Alpine también modificará la identidad visual de sus monoplazas y dejará atrás los actuales colores azul y rosa, vinculados a su historia y al patrocinio de BWT.

A partir de 2027, el equipo adoptará los colores característicos de Gucci: negro, verde, rojo y dorado. El cambio marcará una transformación total en la imagen de la escudería donde compiten Pierre Gasly y Franco Colapinto (que hoy está cumpliendo 23 años).

Además, las compañías lanzarán “Gucci Racing”, una nueva plataforma comercial y de experiencias que buscará unir el lujo, la moda y el automovilismo bajo conceptos como precisión, rendimiento, disciplina y excelencia.

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>> Leer más: Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los grandes ganadores de Canadá, que se afirman cada uno en lo suyo

El anuncio del acuerdo entre Alpine y Gucci

El anuncio oficial contó con la presencia de importantes figuras de ambas compañías, entre ellas Francesca Bellettini, CEO de Gucci; Philippe Krief; Flavio Briatore; Gasly; el diseñador Demna y Colapinto.

Desde Gucci destacaron el crecimiento global que experimentó la Fórmula 1 en los últimos años y remarcaron el atractivo que genera en el público. "Esta asociación con Alpine Formula One Team escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser title partner en Fórmula 1", afirmó Francesca Bellettini.

“La Fórmula 1 representa hoy una convergencia única entre rendimiento, cultura y alcance global”, agregó la ejecutiva.

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Una apuesta al futuro

Por el lado de Alpine, Flavio Briatore celebró el desembarco de Gucci y aseguró que el acuerdo refleja el crecimiento que mostró la estructura de Enstone en las últimas temporadas.

“Asociarnos con una marca prestigiosa del calibre de Gucci en Fórmula 1 como patrocinador principal de Alpine Formula One Team es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. Además, me entusiasman las posibilidades que ofrece esta colaboración con Gucci y los grandes logros que podemos alcanzar juntos a nivel global”, sostuvo el director de la escudería.

“Con la mejora en el rendimiento en pista y el mejor inicio de temporada en puntos de Alpine, esta nueva colaboración demuestra el impulso creciente que tiene el equipo”, agregó.

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