Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado

El Canalla y el Pincha se enfrentarán por los 16avos de final el próximo domingo en Córdoba con público de ambas parcialidades

Central viajará a Córdoba para enfrentar a Estudiantes en la Copa Argentina.

Rosario Central cerrará el semestre con un caliente duelo en la Copa Argentina , donde enfrentará a Estudiantes por los 16avos de final el próximo domingo 31 de mayo . El equipo de Jorge Almirón finalizará la fase de grupos de la Copa Libertadores este miércoles e inmediatamente se enfocará en el cruce ante el Pincha.

La organización del certamen determinó que el partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , el mismo que el pasado domingo fue escenario de la final del Torneo Apertura en la que Belgrano venció 3-2 a River y se coronó campeón.

El encuentro entre Central y Estudiantes comenzará a las 15.30 y contará con el arbitraje principal de Leandro Rey Hilfer , que estará acompañado por la siguiente terna arbitral: Diego Bonfá (asistente 1), Iván Núñez (asistente 2) y Juan Pafundi (cuarto árbitro).

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Central mira de reojo el segundo semestre

El equipo de Jorge Almirón buscará seguir avanzando en la Copa Argentina para mantener la triple competencia en la segunda mitad del 2026, donde afrontará el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Cabe recordar que el Canalla también tiene un partido decisivo pendiente ante Estudiantes, ya que ambos se enfrentarán en la Supercopa Internacional. El Pincha fue ganador del Trofeo de Campeones 2025, mientras que los de Arroyito fueron el mejor equipo de la tabla anual y fueron reconocidos como campeones de Liga 2025.

Canalla.jpg Miles de canallas volverán a las tribunas del Mario Alberto Kempes. Virginia Benedetto / La Capital

La Copa Argentina para canallas y pinchas

En los 32avos de final, Central viene de dejar en el camino a Sportivo Belgrano de San Francisco por 2 a 0, mientras que Estudiantes superó en la primera fase a Ituzaingó con goleada 4 a 0.

El ganador del cruce entre canallas y pincharratas enfrentará al vencedor de Barracas Central vs. Huracán, duelo que todavía no está programado en el calendario de la Copa Argentina, en octavos de final.