Con mucho por definir, Newell's se prepara para el regreso a las prácticas

El tiempo pasó raudamente para el plantel de Newell's desde aquel último encuentro de la Liga Profesional que fue empate ante Vélez Sarsfield en Liniers, una muy buena imagen y con gusto a poco. Después de aquel duelo, faltan horas para que la Lepra inicie una nueva pretemporada .

Es momento de rearmar un plantel que claramente tuvo una irregularidad importante durante todo el torneo. Para eso, el director técnico Frank Kudelka ya está trabajando desde hace días junto a sus colaboradores y a la dirigencia para fortalecer un equipo que tendrá como prioridad pelear arriba y no abajo.

El puntapié inicial será este jueves por la mañana en el complejo Bella Vista, a puertas cerradas y sin atención a la prensa. Los entrenamientos matutinos continuarán hasta el sábado y probablemente el próximo domingo sea el primer día de descanso.

El cuerpo técnico arrancará con el proceso físico correspondiente a la base para el próximo semestre. En los días posteriores se pondrá en marcha la segunda etapa con los retoques futbolísticos y los encuentros de preparación.

Además, el técnico leproso se juntará con la dirigencia para reforzar el tema del mercado de pases, pero no sólo apuntando a los jugadores que reforzarán el plantel. También se hablará de los futbolistas que regresan y los amistosos para la pretemporada.

La reserva de Newell's busca la zona de clasificación

Por otra parte, la reserva dirigida por Lucas Bernardi recibirá a Atlético de Rafaela, ubicado en la decimosexta posición de la Copa Proyección. El objetivo es volver a estar entre los cuatro que clasificarían a la fase final del torneo, después de haber perdido el último lugar de ingreso por la victoria de Independiente, que tiene un partido más.

El probable once de la Lepra incluye a: Francisco Sciarini; Gino Barrio, Lucas Baños, Néstor Boretto, y Felipe Calderone; Tomás Viola, Alan Mereles y Tiago Grondona; Mateo Villalba, Joaquín Amadío, y Thomas Ríos. El encuentro será desde las 15 horas, en el estadio Marcelo Bielsa.