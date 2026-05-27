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La muerte de un adulto mayor en un departamento céntrico despertó sospechas de homicidio

El hombre de 73 años fue hallado sin vida este martes al mediodía en el noveno piso de un edificio y tenía rastros de múltiples golpes

27 de mayo 2026 · 08:28hs
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La autopsia en el IML sembró dudas sobre la causa de la muerte.

Archivo

La autopsia en el IML sembró dudas sobre la causa de la muerte.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió este martes una investigación sobre la muerte de un hombre en un departamento del centro de Rosario. Los primeros reportes sugerían que había fallecido por una enfermedad, pero la Justicia decidió tomar nuevas medidas ante indicios compatibles con un homicidio en la vivienda.

La policía confirmó el deceso de un adulto mayor en Brown al 2000 a partir del aviso de sus familiares. Los resultados preliminares de la autopsia hicieron que el caso pasara a manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), el equipo encargado de esclarecer asesinatos y otros delitos similares.

La primera denuncia señalaba que el hombre de 73 años tenía un golpe en la cabeza. Así se instaló la hipótesis de que pudo haberse caído debido a sus problemas de salud. Más tarde, los investigadores detectaron lesiones que pudieron haberse producido por la agresión de otra persona.

Una muerte dudosa en Brown y Moreno

La investigación comenzó porque la mujer que solía ir a limpiar el departamento no pudo ingresar como de costumbre. Dada esta situación, el nieto de la pareja del ocupante decidió llamar a un cerrajero para entrar.

Una vez que abrieron la puerta, los testigos encontraron al adulto mayor tendido en el piso y sin signos vitales. Agentes de la Brigada de Orden Urbano (BOU) fueron a revisar el inmueble al mediodía en el noveno piso del edificio ubicado entre Balcarce y Moreno.

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La Policía de Investigaciones (PDI) fue enviada al departamento para analizar el caso. Después de las primeras medidas, la Unidad Fiscal Especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos solicitó la autopsia del cuerpo en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario.

Entre los antecedentes que alimentaban la hipótesis de una muerte por enfermedad, fuentes oficiales precisaron que el hombre de 73 años tenía cirrosis y creen que pudo haberse descompensado mientras estaba solo. Sin embargo, el examen forense develó rastros de múltiples golpes y la causa fue reasignada a la espera de los resultados de estudios complementarios.

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