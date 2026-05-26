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Javier Milei aseguró que es "altamente probable" la visita del Papa León XIV a la Argentina

El presidente afirmó que el gobierno negocia con el Vaticano para concretar la llegada del Pontífice estadounidense durante este año

26 de mayo 2026 · 15:30hs
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La visita de Javier Milei al Papa León XIV en el Vaticano

La visita de Javier Milei al Papa León XIV en el Vaticano

El presidente Javier Milei comunicó que es “altamente probable” que el Papa León XIV visite la Argentina durante noviembre próximo y confirmó que el gobierno mantiene negociaciones avanzadas con el Vaticano para concretar el viaje.

“Salvo una desgracia, es altamente probable que tengamos la dicha de tenerlo en noviembre aquí en la Argentina”, sostuvo el mandatario este martes.

Según explicó Milei, las gestiones diplomáticas avanzaron gracias al trabajo del canciller Pablo Quirno, quien en los últimos meses mantuvo reuniones con autoridades de la Santa Sede.

De concretarse, será la tercera visita de un Papa a la Argentina y la primera de León XIV como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Hasta el momento, el Vaticano no emitió ninguna confirmación oficial sobre el posible viaje del sucesor de Francisco, aunque en la Casa Rosada aseguran que las conversaciones avanzan desde hace varios meses.

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El inicio de las gestiones para concretar la visita del Papa León XIV

En febrero, Quirno viajó a Roma y le entregó personalmente una nota firmada por Milei para invitar al Pontífice al país. "Hice entrega de una carta de invitación del presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz y el entendimiento entre las naciones”, había publicado el canciller tras el encuentro.

La semana pasada, Quirno volvió a alimentar las versiones sobre la visita luego de reunirse con el presidente en la Quinta de Olivos: "Vine a darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha, qué linda primavera”, escribió en su cuenta de X.

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Las declaraciones del presidente se produjeron después del tedeum por el 25 de Mayo, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a bajar el nivel de agresión y cuestionó el clima de violencia verbal en redes sociales.

Lejos de confrontar con el mensaje del arzobispo, Milei adoptó un tono conciliador: "No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Eso es supervalioso”, señaló.

Sin embargo, el mandatario marcó diferencias con una de las expresiones más fuertes del religioso, quien había comparado la violencia en redes con una forma de terrorismo.

“A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue personas o cuando alguien pone bombas y siembra terror”, afirmó Milei.

Además, consideró “exagerado” utilizar ese término para referirse a discusiones en redes sociales y sostuvo que “las cosas más complicadas son las que se hacen desde el Estado”.

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