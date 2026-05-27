Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia La Policía de Investigaciones realizó este miércoles un allanamiento en esa localidad e incautó un arma de fuego y teléfonos celulares 27 de mayo 2026 · 09:15hs

Foto: Policía de Santa Fe. Crimen de Villa Amelia. Tiago R. detenido por el homicidio Marta Esther Ramírez Foto: La Capital / Archivo El crimen de Marta Ramírez y el feroz castigo que se sufrió su pareja conmovieron a la pequeña localidad de Villa Amelia La casa de Larrea al 200 en Villa Amelia, donde ocurrió el violento crimen de una mujer en el que también fue herido su pareja

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este miércoles a un sospechoso por el crimen de Marta Esther Ramírez, de 65 años, y por las lesiones que sufrió su esposo, Omar Gamarra, de 70, el 22 de mayo pasado en la localidad de Villa Amelia.

El arresto del presunto implicado se materializó durante un allanamiento ordenado por la fiscal Noelia Navone, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en inmediaciones de Mendoza al 300 de esa esa población.

El procedimiento estuvo a cargo de la brigada de Femicidios de PDI. El sospechoso fue identificado como Tiago. R., de 27 años. Según fuentes de la investigación, en el allanamiento le secuestraron una pistola calibre 22, 36 municiones del mismo calibre, una escopeta calibre 12, prendas de vestir de interés en la causa y cinco teléfonos celulares.

Por su parte, voceros del MPA indicaron que el rol que que tuvo esa persona en el crimen y demás datos se mantienen en reserva hasta la audiencia imputativa que se llevará adelante en los próximos días, con fecha y horario a confirmar, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.