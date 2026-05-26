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Gripe A en Rosario: confirman una muerte y crecen las infecciones respiratorias

El nuevo boletín epidemiológico provincial puso el foco en el aumento de los casos de gripe A, el crecimiento de la psitacosis y la situación de enfermedades como leptospirosis

26 de mayo 2026 · 15:27hs
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Hubo un incremento de casos de gripe A

Hubo un incremento de casos de gripe A, psitacosis y leptospirosis.

El Ministerio de Salud de Santa Fe difundió el nuevo boletín epidemiológico provincial correspondiente a la semana 19 de 2026, donde confirmó una muerte por gripe A en Rosario. Además se advirtió un marcado incremento de las infecciones respiratorias agudas y un crecimiento sostenido de enfermedades como la psitacosis y la leptospirosis.

El boletín epidemiológico confirmó la muerte de un hombre de 64 años oriundo de Rosario que tenía Epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y no contaba con la vacunación antigripal actualizada. En paralelo, y según el informe oficial, en lo que va de 2026 se registraron 12.180 notificaciones de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas internadas, con 269 casos confirmados de virus respiratorios. De ese total, 94 correspondieron a Influenza A, seguida por adenovirus y Covid-19.

Además, el documento destaca que durante las últimas semanas epidemiológicas el crecimiento de la gripe fue acelerado: el 76% de los casos positivos detectados recientemente correspondieron a Influenza A, un comportamiento que se adelantó respecto de 2025.

Por otro lado, Salud informó la detección de seis casos de Influenza A(H3N2) subclado J.2.4.1 (K) en la provincia desde diciembre de 2025, aunque todos evolucionaron favorablemente.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron reforzar la vacunación antigripal en grupos de riesgo y mantener medidas de prevención para evitar nuevos contagios.

>>Leer más: Salud: la campaña de vacunación antigripal ya alcanzó a casi 350 mil santafesinos

Aumento de casos de psitacosis en Santa Fe

Otro de los puntos que encendió alarmas fue el crecimiento de la psitacosis, una enfermedad transmitida principalmente por aves. Durante 2026 ya se notificaron 98 casos sospechosos, de los cuales 50 fueron confirmados o considerados probables, una cifra significativamente superior a años anteriores.

El informe remarca además que el 84% de los pacientes necesitó internación, reflejando cuadros de gravedad importantes. También se informaron dos fallecimientos, ambos correspondientes a hombres de 37 y 56 años de los departamentos Rosario y La Capital.

La enfermedad puede provocar fiebre alta, neumonía y complicaciones respiratorias severas, por lo que se insiste en la consulta médica temprana ante síntomas compatibles.

Leptospirosis: dos muertes en lo que va del año

El boletín también actualizó la situación de la leptospirosis en Santa Fe. Hasta la semana epidemiológica 19 se notificaron 426 casos sospechosos, con 42 confirmados o probables.

Más de la mitad de los pacientes requirió internación y se reportaron dos fallecidos, ambos hombres de 29 y 41 años residentes en General Obligado y La Capital.

Desde Salud recordaron que la leptospirosis se transmite por contacto con agua o superficies contaminadas con orina de roedores y recomendaron extremar cuidados en zonas inundadas o con acumulación de agua.

Dengue con baja circulación pero bajo vigilancia

En cuanto al dengue, Santa Fe notificó 1.357 casos sospechosos durante la temporada actual, aunque solo se confirmaron dos casos importados: uno proveniente de Maldivas y otro de Brasil.

A pesar de la baja circulación provincial, el Ministerio de Salud pidió mantener las medidas de prevención y el control del mosquito Aedes aegypti, especialmente ante el contexto regional de circulación viral.

Qué recomiendan las autoridades sanitarias

Frente al aumento de circulación viral, la provincia insistió especialmente en la vacunación antigripal de grupos de riesgo.

La recomendación alcanza a:

  • personal de salud
  • embarazadas
  • niños de 6 a 24 meses
  • mayores de 65 años
  • personas con enfermedades de riesgo
  • personal estratégico

Además, las autoridades sanitarias pidieron reforzar medidas preventivas habituales:

  • ventilación de ambientes
  • higiene de manos
  • uso responsable del barbijo ante síntomas
  • consulta médica temprana

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