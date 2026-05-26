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Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Varias jóvenes promesas del fútbol local acompañarán a la selección argentina durante su gira de amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo

26 de mayo 2026 · 13:47hs
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Ignacio Ovando acompañará a la selección argentina en la previa del Mundial.

Ignacio Ovando acompañará a la selección argentina en la previa del Mundial.

Lionel Scaloni entregará en los próximos días la lista de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos para disputar el Mundial y defender el título de campeón del mundo. En las últimas horas, trascendió que el entrenador de la selección argentina además llevará a un grupo de jóvenes futbolistas para acompañar al plantel en la gira previa.

En vistas del recambio que afrontará la Albiceleste luego de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico tomó la decisión de llevar a varios jugadores que apuntan a ser las nuevas caras del seleccionado durante el próximo proceso mundialista.

Entre los jóvenes que fueron convocados por Scaloni para acompañar a la selección argentina en Estados Unidos aparece Ignacio Ovando, defensor de Rosario Central que se ganó la titularidad desde la llegada de Jorge Almirón a Arroyito.

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>> Leer más: Preocupación por Messi antes del Mundial: descartaron un desgarro, pero tendrá diez días de recuperación

Además del zaguero canalla se dio a conocer que Santiago Beltrán (River), Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Simón Escobar (Vélez) formarían parte del seleccionado nacional durante los amistosos previos al Mundial.

Santiago Beltran River atajada
Santiago Beltrán, arquero de River, fue una de las figuras del Torneo Apertura.

Santiago Beltrán, arquero de River, fue una de las figuras del Torneo Apertura.

Estos nombres que sumará Scaloni para los amistosos previos afrontarán los entrenamientos con el resto del plantel y serán parte de la delegación que dispute los partidos ante Honduras el 6 de junio e Islandia el 9 del mismo mes, apenas una semana antes del debut en la Copa del Mundo ante Argelia.

La lista de convocados al Mundial

El Mundial está a la vuelta de la esquina y los jugadores llegan al país uno por uno para afrontar unos días de descanso, luego del final de temporada en las ligas europeas, antes de comenzar su preparación con la selección argentina.

En medio de la incertidumbre por la decisión del cuerpo técnico, Scaloni tendrá unos días más para entregar la lista completa de 26 jugadores disponibles para disputar la Copa del Mundo.

Los 26 convocados saldrán de los 55 nombres que definió previamente el DT albiceleste, quien tendrá hasta el 30 de mayo para hacer oficial la nómina completa.

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