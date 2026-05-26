Quién es Tamara Rogouski, la nueva Miss Universo Argentina 2026

La representante de Misiones ganó el certamen nacional y viajará a Puerto Rico para competir por la corona internacional

Tamara Rogouski se consagró como la nueva Miss Universo Argentina 2026 y representará al país en la 75° edición del histórico certamen internacional, que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

La joven de 28 años, oriunda de Puerto Iguazú, Misiones, se impuso entre 31 candidatas de todo el país durante la gran final que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, en una gala cargada de emoción, glamour y reconocimientos.

Visiblemente emocionada tras recibir la corona de manos de la entrerriana Aldana Masset, la flamante soberana expresó su felicidad sobre el escenario: "Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino ".

Además de quedarse con el título principal, Rogouski recibió el reconocimiento a "Mejor Rostro" de la competencia. Por su parte, la representante de La Pampa, Daiana Pereyra, obtuvo el segundo puesto y quedó como primera finalista.

La ceremonia contó con la conducción de Giuliano Fessia y un jurado integrado por la ex "Gran Hermano" Coty Romero, el periodista Gustavo Méndez y exreinas de belleza. Los especialistas evaluaron a las participantes en entrevistas personales, pruebas de oratoria, pasarela en traje de baño y desfile de gala.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TAMARA B. ROGOUSKI (@tamara.rogouski)

>> Leer más: Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Quién es Tamara Rogouski

Tamara Rogouski nació en Puerto Iguazú y tiene larga carrera en el mundo de la moda. Trabaja como modelo desde los 12 años y participó en desfiles tanto en Argentina como en Paraguay, experiencia que la convirtió en una de las favoritas del certamen.

Además de su carrera en las pasarelas, la nueva Miss Universo Argentina es licenciada en Marketing, coach ontológica y madre de una nena llamada Sophi.

Durante la competencia, Rogouski también logró destacarse por el mensaje que eligió transmitir en la instancia final del concurso: "A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir sus sueños".

Y concluyó: "No esperen el momento perfecto, empiecen hoy. Yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos".

Tras ganar la corona nacional, la misionera comenzará una intensa preparación para competir en Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico durante noviembre. Allí representará a la Argentina entre las mejores candidatas del certamen internacional y buscará quedarse con la distinción especial, en manos de la mexicana Fátima Bosch, la actual Miss Universo.