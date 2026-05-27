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Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud

La intervención del municipio se llevó a cabo en una vivienda de zona sudoeste. El operativo permitió poner a resguardo a todos los perros

27 de mayo 2026 · 11:15hs
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Dos de los perros rescatados

Dos de los perros rescatados

Cinco perros fueron rescatados en la zona sudoeste de Rosario luego de una serie de denuncias vecinales que alertaban sobre las malas condiciones en las que vivían los animales dentro de una vivienda particular. El operativo fue realizado por la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Control y Convivencia y el Área de Protección Animal.

Según informaron desde el municipio, los perros se encontraban en el patio del inmueble expuestos a la intemperie, con signos de deterioro físico y en muy mal estado de salud.

Cómo fue el rescate

La intervención se concretó luego de distintas inspecciones y fiscalizaciones realizadas en el lugar a partir de los reclamos de vecinos de la zona. Finalmente, los agentes municipales lograron retirar a los animales de la propiedad.

Tras el rescate, los perros quedaron bajo guarda transitoria gracias a un trabajo articulado con la organización proteccionista Corazones Callejeros.

Actualmente se avanza en la búsqueda de familias adoptivas responsables.

>> Leer más: Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales

El pedido para seguir denunciando

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, destacó la importancia de las denuncias vecinales para activar este tipo de intervenciones. “Actuamos rápidamente ante la denuncia de los vecinos, priorizando el bienestar de los animales”, señaló.

El funcionario remarcó además que estos operativos buscan generar conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas. “Para nosotros es de suma importancia que se sigan denunciando situaciones de este tipo”, afirmó.

Protección animal y trabajo con organizaciones

Desde el municipio señalaron que los rescates se realizan de manera coordinada con organizaciones proteccionistas y equipos especializados.

La articulación con asociaciones civiles permite brindar atención veterinaria, alojamiento transitorio, recuperación sanitaria y posterior búsqueda de adopción.

En este caso, los cinco perros continúan bajo seguimiento mientras se evalúa su estado de salud y adaptación luego del rescate.

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