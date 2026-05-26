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Suicidios en Santa Fe: Reconquista cuadriplica los totales de muertes por homicidios

Los datos del MPA revelan un fenómeno multicausal que crece en toda la provincia. Un recorte por regionales y un análisis del escenario

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

26 de mayo 2026 · 08:54hs
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En Santa Fe en 2025 se registraron 448 suicidios y es la primera vez que el Ministerio Público de la Acusación da a conocer esta cifra. 

En Santa Fe en 2025 se registraron 448 suicidios y es la primera vez que el Ministerio Público de la Acusación da a conocer esta cifra. 

En Santa Fe en 2025 se registraron 448 suicidios y es la primera vez que el Ministerio Público de la Acusación da a conocer esta cifra a nivel provincial y regional. Tras advertir sobre un aumento en la cantidad de suicidios a nivel provincial -que va en línea con las cifras crecientes a nivel nacional e internacional- los especialistas señalan dos cuestiones principales: es un fenómeno multicausal y no se relaciona con edades, zonas, ni clases sociales puntuales, pero sí crece entre los jóvenes y adolescentes.

Los suicidios son, en la provincia de Santa Fe, la principal causa de muerte violenta superando ampliamente a los homicidios culposos (en su mayoría siniestros viales) y a los homicidios dolosos que además disminuyeron en los últimos años. Según lo informado por el MPA en 2025 fueron 448 los hechos de suicidios que se investigaron y confirmaron como tales. Esto representa un 46,5% de las muertes violentas en la provincia y supera ampliamente a las causadas por siniestros viales que fueron 306 (31,7%) y por el doble a los homicidios dolosos que fueron 210 (21,8%).

Qué pasa en Rosario

En la Regional 2 en la que se encuentra Rosario, se detectaron la mitad de los suicidios a nivel provincial. Según el informe de Matías Merlo, el fiscal Regional, tomaron intervención en 221 hechos de suicidios, lo que representa cerca del 49% del total provincial. Unos 167 suicidios, o sea el 75,6% del total en la regional, ocurrieron en la ciudad de Rosario, lo que representa un 37% a nivel provincial. El resto de los hechos de suicidios en la region ocurrieron en San Lorenzo (27), Villa Constitución (11), Cañada de Gómez (9) y Casilda (7).

Los homicidios en toda la regional 2 fueron 126, casi la mitad que los suicidios. 115 ocurrieron en el departamento Rosario, lo que hace aún más grande la brecha entre homicidios y suicidios en el resto de los departamentos que forman parte de la regional.

>> Leer más: Crisis en salud mental: los números del crecimiento de los suicidios y los intentos

Los fallecidos en siniestros viales fueron 128 en esta regional, lo que representa un número mucho menor al total de suicidios.

Si bien las grandes ciudades son las que presentan porcentajes elevados de casos de suicidios, este fenómeno no es únicamente de las grandes urbes. Aunque hay que destacar que en el resto de las regionales, a excepción de Santa Fe, los procentajes y totales de hechos de suicidios están más igualados a los de siniestros viales.

En el resto de las regionales

En la regional 1 que abarca Santa Fe, la otra gran ciudad de la provincia, los suicidios contabilizados en 2025 fueron 126, un 28% del total en el territorio santafesino. En 2023 habían sido menos de 100 y en 2024 alcanzaron los 115 según datos de la Asociación de Psiquiatría del departamento La Capital.

En la regional 1, las muertes por siniestros viales fueron 61 (23,1% del total de la FR1) y los homicidios fueron 77 (29,1% del total de la FR1). Cada uno de estos totales representan la mitad de las muertes por suicidios.

>> Leer más: "Es imposible salir ileso": cómo se vive el después del suicidio de un familiar

En la regional 5 con sede en Rafaela, las cifras de suicidios (41,3%) son apenas menores a los de siniestros viales (41,4%). En la regional 4 de Reconquista también son casi similares: ocurrieron 38 suicidios -60% en Reconquista- y 34 homicidios culposos. En la regional 3 de Venado Tuerto los suicidios y los siniestros viales llegaron a la misma cifra: 20 en 2025.

En Rafaela, los suicidios triplican los homicidios y en Reconquista lo cuadriplican. En Venado Tuerto no ocurrieron homicidios por lo que no se puede realizar la comparación. En esta regional, la 3, los fallecimientos en siniestros viales superan ampliamente a la cantidad de muertes por suicidios.

Crecen los suicidios

“Los datos revelan que el fenómeno no reconoce una geografía única ni un perfil etario acotado: las edades de las personas fallecidas oscilaron entre los 18 y los 90 años, con una edad promedio de aproximadamente 45 años, lo que refleja la transversalidad de esta problemática a lo largo del ciclo vital”, indicaron en el informe de la fiscalía regional 3. Una idea que se repite en los documentos de todas las fiscalías.

El secretario de la Asociación de Psiquiatría de Santa Fe, psiquiatra forense y experto en suicidología, Emiliano Avila Castro, indicó que las cifras de suicidios consumados vienen creciendo de manera marcada en los últimos tres años, sobre todo después de la pandemia del covid. “Hay un alto porcentaje de crecimiento de suicidio adolescente, pero el aumento es en todas las edades sobre todo entre 20 y 50 años”, indicó el especialista a La Capital.

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Intentos

Desde el MPA indicaron que los hechos de suicidios conllevan el trabajo de investigación del organismo para confirmar que se trate de este tipo de muerte violenta. Es, según aclararon, un trabajo que está “invisibilizado”. Por esto y por el marcado aumento en los últimos años, comenzaron a trabajar en estadísticas confiables y prolongadas.

Según los psiquiatras, es importante destacar que detrás del aumento en los hechos consumados, tambien hay un marcado aumento en las tentativas de suicidios. “Notamos hace mucho tiempo un aumento muy significativo en las consultas que nos llegan a los psiquiatras, pero tambien en la atención en los hospitales”, indicó Avila Castro. “Hay incremento en tasas de autolesiones, ingesta de pastillas y personas que llegan a los hospitales públicos en busca de ayuda”, aclaró y advirtió que por eso debe trabajarse en preparar el personal de salud que está más abocado ahora a la contención de situaciones de salud mental.

Multicausal

Según los especialistas, es muy complejo establecer un único motivo para un hecho de suicidio o un intento. “Es un fenómeno multicausal”, sostiene Avila Castro. El consumo de sustancias que generan adicciones es uno de los factores principales de suicidios y tentativas, sobre todo de alcohol y cocaína.

En los rangos etarios mayores, muchas personas toman la decisión o tienen la intención de quitarse la vida cuando cursan enfermedades terminales o con menos posibilidad de vivir. Es decir, que en este rango etario los problemas de salud física tienen más influencia.

Por otro lado, remarcó que la depresión y la crisis económica tambien son causas frecuentes y enumeró otros factores como las rupturas de pareja o la violencia de género. “Tambien se presentan otros cuadros de salud mental más graves como la esquizofrenia”, añadió el psiquiatra.

Entre los jóvenes y adolecentes son cada vez más frecuentes los cuadros de ansiedad y depresión. “También una de las causas principales por las que llegan a nuestros consultoios es el bullying”, aclaró.

También hay variables de género que influyen en las estadísticas. “Las mujeres suelen tener más intentos de suicidios pero los varones son los que lo hacen más efectivos”, indicó y aclaró que suele haber una mayor capacidad de diálogo y pedido de ayuda por parte de las mujeres.

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