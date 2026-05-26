Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón El Canalla ya está en Quito a la espera del partido del miércoles ante Independiente del Valle, en el cierre del grupo Por Elbio Evangeliste 26 de mayo 2026 · 19:59hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Jaminton Campaz, el extremo de Central que irá al Mundial con Colombia.

Central aterrizó en Ecuador para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, donde ya está clasificado a los octavos de final. Este miércoles, a las 19, buscará ganar o empatar ante Independiente del Valle para sostener el primer puesto de la zona H y así tener ventaja en la localía para definir a partir de los octavos de final, tras el Mundial.

Pasadas las 19 horas de este martes de Argentina, Central aterrizó en Ecuador tras unas cinco horas de un vuelo charter desde Rosario y se dirigió al hotel donde se hospeda en Quito.

El Canalla abordó el vuelo este martes al mediodía desde el Aeropuerto Internacional de Rosario con toda la ilusión a cuestas. Momentos antes de embarcar, desde el club se informó una lesión de Alejo Veliz que le impedirá ser de la partida.

Y otros dos jugadores que no están en la nómina de citados son los defensores Gastón Ávila ni Carlos Quintana.

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Alejo Veliz padece una sobrecarga muscular en isquiotibiales izquierdo



Depto. Médico Plantel Profesional pic.twitter.com/M0GpCgcaQP — Rosario Central (@RosarioCentral) May 26, 2026 Las fotos de la partida RC3 Facundo Mallo. Celina Mutti Lovera / La Capital RC1 Jorge Broun. Celina Mutti Lovera / La Capital RC2 Franco Ibarra. Celina Mutti Lovera / La Capital RC5 El presidente de Central, Gonzalo Belloso. Celina Mutti Lovera / La Capital