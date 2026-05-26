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Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

El Canalla ya está en Quito a la espera del partido del miércoles ante Independiente del Valle, en el cierre del grupo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

26 de mayo 2026 · 19:59hs
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Jaminton Campaz

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jaminton Campaz, el extremo de Central que irá al Mundial con Colombia.

Central aterrizó en Ecuador para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, donde ya está clasificado a los octavos de final. Este miércoles, a las 19, buscará ganar o empatar ante Independiente del Valle para sostener el primer puesto de la zona H y así tener ventaja en la localía para definir a partir de los octavos de final, tras el Mundial.

Pasadas las 19 horas de este martes de Argentina, Central aterrizó en Ecuador tras unas cinco horas de un vuelo charter desde Rosario y se dirigió al hotel donde se hospeda en Quito.

El Canalla abordó el vuelo este martes al mediodía desde el Aeropuerto Internacional de Rosario con toda la ilusión a cuestas. Momentos antes de embarcar, desde el club se informó una lesión de Alejo Veliz que le impedirá ser de la partida.

Y otros dos jugadores que no están en la nómina de citados son los defensores Gastón Ávila ni Carlos Quintana.

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En Ecuador se jugará nada menos que el primer puesto en el grupo, lo que implicaría, a priori, quedar muy bien parado de cara a los octavos de final. Con ese objetivo se plantará el equipo de Jorge Almirón en la altura de Quito frente a Independiente del Valle.

>> Leer más: Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

El parte médico de Central por Veliz

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Las fotos de la partida

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Facundo Mallo.

Facundo Mallo.

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Jorge Broun.

Jorge Broun.

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Franco Ibarra.

Franco Ibarra.

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El presidente de Central, Gonzalo Belloso.

El presidente de Central, Gonzalo Belloso.

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