Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newell's en Sub 16 con dos goles de Cámpora

Qué los clásicos son partidos aparte es un axioma que no se discute. El fin de semana, en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria y en el marco del Torneo Apertura Litoral B, Rosario Central dio una clara muestra en el partido de hockey en el que venció a Newell’s Old Boys 2-0 en el marco de la novena fecha del torneo oficial Sub 16 que organiza la Asociación de Hockey sobre Césped del Litoral (AHL).
Antes del partido, las leprosas (que a fin del año pasado descendieron a la B) se ubicaban en el segundo lugar en la tabla de posiciones, mientras que las canallas ocupaban la décima posición. Pero a las auriazules ese dato ni las incomodó y tras un partido parejo y de dientes apretados se llevaron la victoria en el último cuarto, cuando con dos goles de Lucia Cámpora (quien ya juega en la primera división) logró establecer la diferencia.
El plantel ganador lo componen las jugadoras Mia Abalos, Nerea Almirón, Camila Bertune, Delfina Bisson, Guillermina Blanco, Guadalupe Cachán, Lucía Campora, Natalia Cima, Jazmín Contreras, Sofía De Lonforte, Ana Víctoria De Pablo, Valentina Finocchio, Agustina Fontana, Ariana Gordillo, Lucía Greco, Angeles Ojeda Mascali, Pilar Ortega, Arai Retamar Gallo, Keyra Sena y Antonella Zordan. El staff lo canalla, en tanto, lo componen Santiago Rodríguez (entrenador principal), Candela Pagano (asistente) y Jazmín Sterlin (preparador físico).