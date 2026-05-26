Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Los avisos se ubican en cuatro espacios de las unidades, habilitados por ordenanza. El sistema debutó en cinco taxis. "Es un ingreso extra y una opción para reducir costos operativos", señaló el autor de la iniciativa, el concejal Pablo Gavira

Al menos 5 taxis ya circulan por las calles rosarinas con las publicidades en puertas, luneta y techo. La ordenanza ya está en vigencia y propone un ingreso extra para los taxistas.

Algo está cambiando en el servicio público rosarino. La ciudad ya tiene los primeros taxis con publicidad sobre las puertas traseras, luneta y techo. De esta forma, quedó aplicada en la práctica la ordenanza que permite incorporar estos espacios para difundir marcas y productos, lo que resulta un ingreso extraordinario para los taxistas. "Es un adicional para un servicio público que debe seguir cumpliendo con sus obligaciones, pero también una oportunidad para que los conductores reduzcan costos de cubiertas o repuestos, o hagan el cambio de aceite mediante un canje, o vendan los avisos en forma directa o a través de las agencias de publicidad", marcó el autor del proyecto, el edil de Unidos Pablo Gavira.

Rosario es la primera ciudad del país en habilitar este tipo de publicidad en cuatro espacios de la unidad: las dos puertas traseras, la luneta y el techo. La adhesión no es obligatoria, está exenta de impuestos y el acuerdo comercial es libre entre el taxista y quien desee publicitar ya sea en forma directa con el conductor o bien a través de agencias publicitarias. Exhibir un aviso comercial no traerá costos adicionales.

Lo novedoso, además de la promulgación de la normativa, es que ya comienzan a sumarse los primeros taxistas que buscan pensar su trabajo también desde una mirada empresarial.

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El pionero

Alex Gallardo tiene cinco taxis desde hace unos 15 años y, a su vez, posee otro negocio bastante singular: renta limusinas para eventos. Apenas salió la ordenanza, se le "prendió la lamparita" y pudo fusionar sus dos actividades con un mismo rédito comercial. "Estaba por hacer publicidad en la cartelería pública pero ahora me di cuenta que podía difundir mi otro negocio en mis propios taxis", dice el tachero que alquila limusinas y descapotables para despedidas de soltero, aniversarios y eventos en discotecas. "La publicidad la colocamos el viernes y el fin de semana me contactaron por la publicidad que vieron en el taxi. Tengo 5 taxis en la calle, claramente para que el taxista puede tener con algún comercio más ingresos", comentó Gallardo a La Capital.

Lo cierto es que, según la ordenanza, la publicidad en el techo debe estar montada sobre una estructura de forma longitudinal, paralela a lo largo del coche, con una dimensión de 80 centímetros de largo y 35 de alto. Este dispositivo deberá respetar la identificación de “taxi” y el número de la chapa.

En las puertas, se permite un adhesivo o imán no mayor a 40 x 40 centímetros, y en las lunetas el material deberá ser microperforado y traslúcido para permitir la visibilidad desde el interior hacia el exterior.

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Queda prohibida la publicidad con mensajes violentos, contenidos engañosos, la promoción de actividades ilegales, la propaganda política partidaria, anuncios que afecten la protección integral de niños y adolescentes o contrarios a los intereses públicos. En cuanto a los contenidos, el municipio se reserva el poder de control, retiro y sanciones ante el incumplimiento.

La ordenanza también dispone que “el precio, modalidad, plazo de exhibición y demás condiciones de la contratación serán libremente pactados entre las partes, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, sin intervención del municipio en la determinación económica del acuerdo”. Además, se prohíbe la creación o aplicación de tasas municipales vinculadas a la publicidad.

Esta iniciativa ya funciona en La Plata (em menos espacios del auto) y Gavira la vio en ciudades de otros países, como Nueva York, Montevideo y Santiago de Chile. El Estado no se involucra, ya que se trata de un acuerdo entre los privados sin tope de precios, entre el titular del taxi y la marca, o la intermediación de agencias publicitarias.

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En su momento, el concejal oficialista había marcado el rol de los peones de taxis y propuso que se pueda compartir con él el cobro de la publicidad. "Con los cuatro espacios en el taxi, pueden hacer canje con una gomería por las cubiertas, con un lubricentro por el cambio de aceite, con un taller por los repuestos o con una chapería o compañía de seguros. El ahorro puede ser importante en los costos de tener un taxi", señaló Gavira.

"Llevará un tiempo que se entienda que es un beneficio en el que no hay impuestos escondidos, ni otra cosa. Además se prohíben estas publicidades en los autos de aplicaciones no habilitadas", marcó Gavira.