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Copa Libertadores: Central va por un final de fase de grupos potente, en busca del premio mayor

Central, ya clasificado a octavos de final, visita este miércoles a Independiente de Valle y con el empate le alcanzará para terminar primero de la zona

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de mayo 2026 · 06:10hs
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Central viene de lograr un triunfo categórico frente a Universidad Central de Venezuela

Marcelo Bustamante / La Capital

Central viene de lograr un triunfo categórico frente a Universidad Central de Venezuela, en el Gigante.

El último paso de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores y más allá de la clasificación que ya tiene en el bolsillo, el Canalla tiene algo importante por lo que luchar. En estos 90 minutos en Ecuador se jugará nada menos que el primer puesto en el grupo, lo que implicaría, a priori, quedar muy bien parado de cara a los octavos de final.

Con ese objetivo se plantará el equipo de Jorge Almirón en la altura de Quito frente a Independiente del Valle.

Central ya cumplió con su parte y desde esa óptica la misión está cumplida. Es que, se sabe, cuando arranca una Copa Libertadores el objetivo primario es lograr la clasificación a los octavos de final. Y el Canalla lo hizo.

Una consecuencia de esa, hasta aquí, extraordinaria fase de grupos en la que después del empate en el debut contra el rival que le toca volver a enfrentar metió cuatro triunfos consecutivos, dos en condición de local y los dos restantes fuera del Gigante de Arroyito. Todo eso le valió para ser hoy uno de los mejores equipos del certamen continental por excelencia a nivel de clubes.

>>Leer más: Después de mucho tiempo, en Central hay una semana larga de trabajo entre un partido y otro

Central corre con ventaja

Los tres puntos que Central le sacó de diferencia a Independiente del Valle son suficientes como para correr con la ventaja de dos resultados posibles que le darían el primer puesto en el grupo. El empate le será suficiente como para lograrlo.

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Vicente Pizarro grita con alma y vida lo que fue el segundo tanto de Central ante el equipo venezolano.

Vicente Pizarro grita con alma y vida lo que fue el segundo tanto de Central ante el equipo venezolano.

Pero una derrota sí o sí le jugará en contra. Porque, vaya paradoja, aun no habiendo recibido ningún gol en contra, el sólo hecho de perder mandaría al equipo a la segunda posición. Es que en caso de igualdad de puntos no se tomará en cuenta la diferencia de gol, sino que la puja será por desempate olímpico. Esto es, el resultado de los partidos entre sí.

Así, como en el encuentro en Arroyito fue empate (0 a 0), si Independiente del Valle gana, aunque sea por un gol, lo que pesará será justamente ese triunfo para ponerlo al tope de las posiciones.

La carta que no debiera condicionarlo

Esto último podría resultar un condicionante para lo que puede ser el desarrollo del partido, por la sencilla razón de que Central no estará obligado a salir a ganar ni a jugar con desesperación porque con el empate le alcanza. Puede significar un riesgo enfundar una actitud especulativa, pero todo dependerá de cómo se den las acciones, en la que un mínimo detalle puede cambiarlo todo.

>>Leer más: Libertadores: Central lidiará con la altura, pero lo hará en una de las canchas más "amigables" de Quito

Una carta a favor que tiene el equipo de Almirón en esta ocasión es que contó con ocho días de descanso entre un partido y otro, algo que no le sucedía desde hacía bastante tiempo. Por eso, y por todo lo que hay en juego en este encuentro es que el técnico canalla apostará al equipo titular.

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Una vez más, el fútbol de Central pasará por los pies de sus capitán Ángel Di María.

Una vez más, el fútbol de Central pasará por los pies de sus capitán Ángel Di María.

Si hay algo que no le falta a este Central es motivación, justamente por la implicancia de terminar primero en el grupo, pero está también ese plus de querer sumar de a tres porque cuanto más arriba quede mayores serán las chances de definir en condición de local en las instancias de eliminación directa.

Superado el trago amargo del Apertura

Es más, el trago amargo de lo que fue la derrota en la semifinal del torneo Apertura ya quedó atrás. Es que después de ese traspié en el Monumental el equipo se expuso a una muestra de recuperación inmediata y lo hizo de muy buena manera, con el triunfo por goleada frente a Universidad Central de Venezuela.

>>Leer más: Cantizano no había nacido cuando Di María y Ruben jugaron su primera Copa juntos y hoy los asiste

Es un pasito más el que busca Central, frente a una condición de visitante que no debiera asustarlo porque las dos veces que le tocó salir de Arroyito fue con una victoria bajo el brazo, primero en Paraguay y después en Venezuela.

Lo que ocurra ahora en Ecuador no cambiará demasiado la consideración de lo que este andar del Canalla en esta Copa Libertadores porque, se insiste, el objetivo primario ya fue cumplido una fecha antes del final de la fase de grupo, pero hay un premio mayor por el que luchar. Y allá va Central, en busca de ese primer puesto que lo deje mucho mejor parado.

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