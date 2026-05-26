La Capital | Ovación | Central

Central: El rival que viene, un estadio a su altura y una localía invicta ante los equipos argentinos

Independiente del Valle es bravo en su cancha y saca provecho de la altura, aunque no es tan determinante. Central irá en busca del primer puesto allá

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

26 de mayo 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rival de Central. Independiente del Valle es un club que en no muchos años se hizo de respeto en el fútbol sudamericano. Ahora recibirá al equipo de Almirón

Rival de Central. Independiente del Valle es un club que en no muchos años se hizo de respeto en el fútbol sudamericano. Ahora recibirá al equipo de Almirón, el miércoles a las 19.

Independiente del Valle, rival de Central está invicto en los 13 encuentros que disputó como local ante equipos argentinos en sus participaciones tanto por Copa Libertadores como por Copa Sudamericana. En esos partidos, los ecuatorianos consiguieron 8 triunfos y 5 empates.

Para Rosario Central, que al menos sumando un punto en Quito se asegurará el primer lugar en el grupo H, será la primera vez en el historial que jugará en Ecuador.

La altura de Quito

La altura de Quito sobre el nivel del mar, poco más de 2.500 metros, es un factor que potencia la localía de Independiente del Valle. Es que los ecuatorianos saben cómo sacar provecho de esa situación. Tanto es así que, participando en competencias internacionales, los de Independiente están invictos enfrentando a equipos argentinos en 13 partidos jugados en condición de local.

De todas maneras, donde se va a jugar el miércoles a las 19, la influencia de la altura es la menor de todas jugando en Quito . Pero la hace valer, eso está claro.

>>Leer más: Libertadores: Central lidiará con la altura, pero lo hará en una de las canchas más "amigables" de Quito

Sin derrotas ante los argentinos

El total de 13 juegos sin derrotas ante equipos argentinos en suelo ecuatoriano contempla 8 victorias de Independiente y 5 empates, con 25 goles a favor y 12 en contra. Además, de los 13 cotejos internacionales, 9 correspondieron a Copa Libertadores y los 4 restantes a la Copa Sudamericana.

Los 5 triunfos por Libertadores fueron ante Boca (2-1), River (2-0), Estudiantes (1-0), San Lorenzo (2-0) y Argentinos Juniors (3-2). Mientras que los 4 empates en esta competencia se dieron frente a: River (2-2), San Lorenzo (1-1), Banfield (2-2) y Defensa y Justicia (1-1).

En Copa Sudamericana

En tanto que por Sudamericana, Independiente del Valle logró 3 triunfos frente a: Lanús (2-1), Independiente (1-0) y Unión (6-2). Mientras que el empate fue ante Boca (0-0), en el único de estos 13 partidos disputados ante equipos argentinos en el que los ecuatorianos, siempre como locales, no marcaron al menos un gol.

Rosario Central será el decimoprimer rival argentino que visitará a Independiente del Valle, participando tanto en la Sudamericana como en la Libertadores. Mientras que para el equipo de Almirón será la primera vez en el historial de estas dos competencias que le tocará jugar en suelo ecuatoriano.

Un estadio más amigable

Central se juega su última ficha en la fase grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Independiente del Valle y lo hará en una ciudad y un estadio en el que además de las cuestiones futbolísticas deberá prestarle atención a otro factor como lo es la altura.

Pese a ello, le toca jugar en un reducto en el que la altura si bien se siente no es de las más pronunciadas en Ecuador. No es lo mismo hacerlo en el estadio Banco Guayaquil que en otros.

Leer más: Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

A una altura de 2300 metros sobre el nivel del mar

El estadio Banco Guayaquil se encuentra en las afueras de la ciudad de Quito, a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Para aquellos que no están acostumbrados es algo a tener en cuenta, aunque advierten que no se trata de un condicionante importante.

Otros con mayor altura

Ir a jugar a la cancha de Liga Deportiva Universitaria ya es otra cosa porque ese estadio sí está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y peor aún es hacerlo en el estadio Atahualpa (allí juega habitualmente la selección ecuatoriana) que tiene una altura de 2.850 metros.

Son distintas zonas, no muy lejas entre sí, en los que la altura varía considerablemente, a pesar de que las distancias entre un estadio y otro son relativamente cortas, pero quienes ya pasaron por la experiencia de jugar en un lugar y otro sostienen que la cancha de Independiente es la más “amigable” que hay en la capital ecuatoriana. De igual forma, en Central vienen con una semana larga de trabajo, lo que en cierta forma podría jugarle a favor. Distinto hubiese sido si el Canalla hubiese tenido que jugar la final del torneo Apertura este domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Noticias relacionadas
Julián Fernández fue uno de los destacados en el triunfo de Central sobre el equipo venezolano.

Después de mucho tiempo, en Central hay una semana larga de trabajo

El Chacho Coudet, enfurecido con el arbitraje de la final.

El Chacho Coudet en llamas: dijo que lo "robaron" como en las finales con Central

Gustavo flores sonríe en medio de su visita a Gigante, cuando Central recibió a Independiente del Valle.

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: "Me voy a dedicar simplemente a disfrutar"

El estadio Banco Guayaquil jugará Central ante Independiente el Valle por la Copa Libertadores.

Libertadores: Central lidiará con la altura en una cancha "amigable" de Quito

Ver comentarios

Las más leídas

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

Newells Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Newell's Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Lo último

¿Nueva chica Almodóvar argentina? El director español elogió a Lorena Vega por su trabajo

¿Nueva chica Almodóvar argentina? El director español elogió a Lorena Vega por su trabajo

Quién es Tamara Rogouski, la nueva Miss Universo Argentina 2026

Quién es Tamara Rogouski, la nueva Miss Universo Argentina 2026

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién viene a chorear acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién viene a chorear acá?"

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Sucedió este martes a la madrugada en 27 de Febrero al 5800, en la zona oeste de Rosario. Los detenidos tienen 23 y 29 años

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía
Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN
La Ciudad

Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Cuidacoches: evangelistas avalan la prohibición y piden no romantizar la mendicidad
La Ciudad

Cuidacoches: evangelistas avalan la prohibición y piden "no romantizar la mendicidad"

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Deuda corporativa: el stock aumentó u$s 10 mil millones en la era Milei
Economía

Deuda corporativa: el stock aumentó u$s 10 mil millones en la era Milei

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

Newells Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Newell's Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás

Ovación
Newells: una larga y exigente pretemporada que esta vez no puede fallar
Ovación

Newell's: una larga y exigente pretemporada que esta vez no puede fallar

Newells: una larga y exigente pretemporada que esta vez no puede fallar

Newell's: una larga y exigente pretemporada que esta vez no puede fallar

Atlético del Rosario brilló en Mendoza, ganó la etapa regional y clasificó al Súper 8 de hockey

Atlético del Rosario brilló en Mendoza, ganó la etapa regional y clasificó al Súper 8 de hockey

Es un acierto de la AFA, digan lo que digan: el presidente de Belgrano defendió el formato tras ser campeón

"Es un acierto de la AFA, digan lo que digan": el presidente de Belgrano defendió el formato tras ser campeón

Policiales
Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía
POLICIALES

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola

La Ciudad
Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN
La Ciudad

Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Cuidacoches: evangelistas avalan la prohibición y piden no romantizar la mendicidad

Cuidacoches: evangelistas avalan la prohibición y piden "no romantizar la mendicidad"

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal
Información General

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama
Información General

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización
POLITICA

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá
POLICIALES

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Javkin: No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario
LA CIUDAD

Javkin: "No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario"

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés
LA CIUDAD

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola
Policiales

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola

Lanzan una advertencia por niebla y escasa visibilidad en la región
LA CIUDAD

Lanzan una advertencia por niebla y escasa visibilidad en la región

25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego
POLITICA

25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego

La autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones
La Ciudad

La autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de autos
La Ciudad

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de autos

Federico Pastrana: La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez
Economía

Federico Pastrana: "La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez"

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y otros tres en el sorteo especial Mundial
Información general

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y otros tres en el sorteo especial Mundial

Qué puesto tiene Rosario en las ciudades santafesinas con mejor calidad de vida
La Ciudad

Qué puesto tiene Rosario en las ciudades santafesinas con mejor calidad de vida

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe
Política

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches
La Región

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Acusan a un cuidacoches de extorsionar y atacar autos cerca del Hipódromo
La Ciudad

Acusan a un cuidacoches de extorsionar y atacar autos cerca del Hipódromo

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN
La Ciudad

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Rosario se vistió de celeste y blanco en una nueva edición de la Fiesta del Pastelito
La Ciudad

Rosario se vistió de celeste y blanco en una nueva edición de la Fiesta del Pastelito

Los almaceneros de Rosario advierten que el consumo está en situación límite
Economía

Los almaceneros de Rosario advierten que "el consumo está en situación límite"