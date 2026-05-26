Central: El rival que viene, un estadio a su altura y una localía invicta ante los equipos argentinos

Independiente del Valle es bravo en su cancha y saca provecho de la altura, aunque no es tan determinante. Central irá en busca del primer puesto allá

Rival de Central. Independiente del Valle es un club que en no muchos años se hizo de respeto en el fútbol sudamericano. Ahora recibirá al equipo de Almirón, el miércoles a las 19.

Independiente del Valle , rival de Central está invicto en los 13 encuentros que disputó como local ante equipos argentinos en sus participaciones tanto por Copa Libertadores como por Copa Sudamericana . En esos partidos, los ecuatorianos consiguieron 8 triunfos y 5 empates.

Para Rosario Central , que al menos sumando un punto en Quito se asegurará el primer lugar en el grupo H, será la primera vez en el historial que jugará en Ecuador.

La altura de Quito sobre el nivel del mar, poco más de 2.500 metros, es un factor que potencia la localía de Independiente del Valle. Es que los ecuatorianos saben cómo sacar provecho de esa situación. Tanto es así que, participando en competencias internacionales, los de Independiente están invictos enfrentando a equipos argentinos en 13 partidos jugados en condición de local.

De todas maneras, donde se va a jugar el miércoles a las 19, la influencia de la altura es la menor de todas jugando en Quito . Pero la hace valer, eso está claro.

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Sin derrotas ante los argentinos

El total de 13 juegos sin derrotas ante equipos argentinos en suelo ecuatoriano contempla 8 victorias de Independiente y 5 empates, con 25 goles a favor y 12 en contra. Además, de los 13 cotejos internacionales, 9 correspondieron a Copa Libertadores y los 4 restantes a la Copa Sudamericana.

Los 5 triunfos por Libertadores fueron ante Boca (2-1), River (2-0), Estudiantes (1-0), San Lorenzo (2-0) y Argentinos Juniors (3-2). Mientras que los 4 empates en esta competencia se dieron frente a: River (2-2), San Lorenzo (1-1), Banfield (2-2) y Defensa y Justicia (1-1).

En Copa Sudamericana

En tanto que por Sudamericana, Independiente del Valle logró 3 triunfos frente a: Lanús (2-1), Independiente (1-0) y Unión (6-2). Mientras que el empate fue ante Boca (0-0), en el único de estos 13 partidos disputados ante equipos argentinos en el que los ecuatorianos, siempre como locales, no marcaron al menos un gol.

Rosario Central será el decimoprimer rival argentino que visitará a Independiente del Valle, participando tanto en la Sudamericana como en la Libertadores. Mientras que para el equipo de Almirón será la primera vez en el historial de estas dos competencias que le tocará jugar en suelo ecuatoriano.

Un estadio más amigable

Central se juega su última ficha en la fase grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Independiente del Valle y lo hará en una ciudad y un estadio en el que además de las cuestiones futbolísticas deberá prestarle atención a otro factor como lo es la altura.

Pese a ello, le toca jugar en un reducto en el que la altura si bien se siente no es de las más pronunciadas en Ecuador. No es lo mismo hacerlo en el estadio Banco Guayaquil que en otros.

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A una altura de 2300 metros sobre el nivel del mar

El estadio Banco Guayaquil se encuentra en las afueras de la ciudad de Quito, a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Para aquellos que no están acostumbrados es algo a tener en cuenta, aunque advierten que no se trata de un condicionante importante.

Otros con mayor altura

Ir a jugar a la cancha de Liga Deportiva Universitaria ya es otra cosa porque ese estadio sí está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y peor aún es hacerlo en el estadio Atahualpa (allí juega habitualmente la selección ecuatoriana) que tiene una altura de 2.850 metros.

Son distintas zonas, no muy lejas entre sí, en los que la altura varía considerablemente, a pesar de que las distancias entre un estadio y otro son relativamente cortas, pero quienes ya pasaron por la experiencia de jugar en un lugar y otro sostienen que la cancha de Independiente es la más “amigable” que hay en la capital ecuatoriana. De igual forma, en Central vienen con una semana larga de trabajo, lo que en cierta forma podría jugarle a favor. Distinto hubiese sido si el Canalla hubiese tenido que jugar la final del torneo Apertura este domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.