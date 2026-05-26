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¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

En la previa al 20 de Junio y con la obra de rehabilitación ya casi finalizada, comenzaron las pruebas para la inauguración del nuevo sistema lumínico. El acto oficial de la rehabilitación será el 17 del mes próximo.

26 de mayo 2026 · 18:11hs
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Las pruebas de la fuente recuperada

Las pruebas de la fuente recuperada, ya se están haciendo en sintonía con el nuevo sistema lumínico.

La ciudad ya respira el clima previo al 20 de Junio, una fecha patria metida en el corazón de los rosarinos. Y en los días anteriores habrá una previa carga de emoción patriótica. A los 33 mil alumnos de 13 provincias que durante los días 17, 18 y 19 del mes próximo desfilarán por el patio cívico del Monumento prometiendo fidelidad a la celeste y blanca, ya trascendieron las primeras imágenes del nuevo sistema de iluminación en sintonía con la rehabilitación de la fuente ubicada sobre la proa del emblema nacional. Y si bien faltan algunos detalles, está previsto un show inaugural para el 17 a la noche que reflejará la nueva imagen del Monumento. Ese mismo día por la mañana está organizado el acto inaugural de las obras, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y autoridades.

Se viene el Día de la Bandera, y habrá momentos memorables para los chicos y chicas que asisten a cuarto grado, quienes además serán testigos del acto de inauguración de las obras de refacción. Y comenzó la cuenta regresiva para disfrutar de un junio histórico en Rosario. Y en el marco del Día de la Bandera, las jornadas previas estarán colmadas de escolares en torno al Monumento, que lucirá totalmente renovado.

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Por ello, el 17 está diseñado un acto oficial de reinauguración que tendría lugar por la mañana y contaría con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin, representantes de ambas gestiones y las fuerzas vivas rosarinas. Trascartón, el patio cívico le dará el marco ideal para coronar el corte de cintas de las obras que demoraron décadas en concretarse, y cuya etapa final fue posible tras el traspaso de los trabajos a la órbita provincial.

Ahora, ya se comenzaron a visualizar las primeras pruebas del nuevo sistema lumínico en sintonía con las aguas danzantes de la fuente que fue recuperada y luce a nuevo.

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Promesa federal

Para la previa del 20 de Junio arribarán a la ciudad delegaciones de alumnos de cuarto grado de 13 provincias (Buenos Aires, Caba, Chaco, Corrientes, La pampa, Santa Cruz, Córdoba, Santa fe, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero, San Luis y Catamarca).

Serán 33 mil alumnos en total (un 10 por ciento más del año pasado, cuando se llegó a 30 mil escolares). Serán dos promesas por día durante las jornadas del 17, 18 y 19. Y el 20 de Junio habrá una última promesa luego del acto oficial con la presencia de autoridades en el palco oficial.

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En cuanto al acto inaugural, el 17 habrá un acto oficial para estrenar la obra de refacción, pero a la noche también está contemplado otro acto nocturno para dejar habilitado un sistema nuevo entre la fuente de agua reparada y las luces que la adornarán. Una suerte de efecto "bruma" que podrá alternarse con diversos colores que se podrán intercambiar. Tendrá todas las luces originales, y se agrega un sistema lumínico multicolor que jugará en ambientación con El Aura (en Costa Nueva) y el Palacio Vasallo, ubicado en la ochava de Buenos Aires y 1º de Mayo.

>>Leer más: Promesa de lealtad a la bandera: más de 1.200 kilómetros y 18 horas de viaje en colectivo para cumplir un sueño

Otro elemento novedoso será la climatización que se instaló en un lugar con mucho patrimonio cultural como es la Sala de las Banderas, a la que se ingresa por calle Santa Fe.

También quedarán habilitado el ascensor al mirador de la torre principal, también como atractivo turístico. El sistema de elevación recién quedará activo el 20 de Junio al mediodía, tras la culminación del acto oficial. Los turistas y el público en general ya podrán usarlo a partir de entonces.

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Más de una década de promesas

Con estas tareas, el contrato firmado en 2015 tendrá sus obras finalizadas tras 11 años de promesas incumplidas y con paralizaciones sucesivas por la falta de pago del gobierno nacional, que hizo que la empresa tuviera enga que detener las obras durante varios periodos desde su comienzo. Además de los últimos retoques en la Sala de las Banderas, la fuente de la proa y el propileo, se está terminando con las rejas. Cabe recordar que en la Sala de las Banderas se remodela la iluminación y el tendido eléctrico. Y luego se hará una última limpieza profunda.

A su vez, en la fuente de la proa del Monumento a la Bandera se está colocando nueva iluminación y se realizan pruebas de llenado. Desde el municipio, ya constataron con pruebas previas como quedará la nueva fuente.

Desde la contratista rosarina Dyscon SA se estima que el obrador en la parte baja del Monumento a la Bandera quedará desmantelado antes del 20 de junio y quedará un espacio residual para continuar con detalles con un pequeño montaje por calle Santa Fe.

Una ilusión que es realidad

El Monumento a la Bandera fue objeto de reiteradas promesas de los distintos gobiernos nacionales de la última década para su refacción. Todos intentos fallidos, a los que se agregó el incumplimiento de la actual administración nacional en financiar el proyecto. La obra se frenó en dos ocasiones en los últimos dos años por falta de fondos de Nación, hasta que finalmente, en este 2026, se acordó su traspaso a la órbita del gobierno santafesino.

En una "retrospectiva" se puede recordar: el 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que nunca sucedió.

>>Leer más: Un día patrio bajo el sol: guardapolvos, fotos y emoción en la promesa de lealtad a la bandera

En junio de 2016, el expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30 % de lo proyectado.

En marzo del 2018 el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Sin embargo, eso no ocurrió.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiaría la obra de restauración, pero tampoco pasó nada, pese a un "amague" en abril de ese año que nunca terminó en un llamado a licitación.

Tras un nuevo impasse en la continuidad de las obras, en marzo de 2026 el gobierno provincial se hizo cargo de casi el 30 % que faltaba para finalizar la rehabilitación del emblema rosarino y así llegar al 20 de Junio tal como se había especulado.

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