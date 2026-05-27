Alerta en la UTN: diez docentes de Rosario renunciaron en 15 días

El sindicato de la Facultad Regional denunció que la pérdida salarial y la falta de financiamiento potenciaron el éxodo hacia el sector privado

Después del fin de semana largo, las facultades públicas de la ciudad iniciaron una semana de paro por el incumplimiento de la ley de financiamiento. En ese contexto, el gremio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) confirmó este martes que una decena de docentes renunciaron en apenas 15 días como consecuencia del atraso salarial.

La pérdida de poder adquisitivo no es un problema reciente ni abrupto. De acuerdo a registros oficiales, los sueldos están en el nivel más bajo de los últimos 23 años . Mientras el gobierno se niega a aplicar el aumento aprobado por el Congreso el año anterior, en la Facultad Regional empezaron a surgir inconvenientes para cubrir los cargos de algunas materias cuando se van los profesores.

La presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut) en Rosario, Daniela Díaz , dio cuenta de un proceso que también se da en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) . En este caso, señaló que "los más jóvenes están renunciando" en la sede de Zeballos al 1300 como consecuencia de la caída de sus ingresos.

La dirigente sindical señaló que las vacantes están directamente vinculadas a la falta de actualización de haberes. "Un docente que se inicia como ayudante de primera recibe un salario de 220.000 pesos" , precisó.

Durante una conferencia de prensa realizada a la tarde, la titular local de la federación advirtió que es difícil garantizar la continuidad de los profesores en estas circunstancias. En cuanto al destino, afirmó que se produce una "migración al sector privado" en busca de mejores salarios.

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Las bajas tiene otro efecto negativo en el plano académico. "Los concursos para cargos quedan desiertos, lo cual es una situación muy grave", remarcaron desde Fagdut.

En tercer lugar, el secretario nacional del gremio, Ricardo Mozzi, indicó que el atraso de los sueldos también pone en riesgo el cuidado de la salud de los docentes. De acuerdo a su análisis, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario puede derivar en la quiebra de las obras sociales.

Una semana sin clases en las universidades públicas

En el marco del reclamo del aumento de salarios y becas, este martes se puso en marcha un paro nacional en las universidades públicas argentinas. La medida de fuerza se extiende hasta el viernes 29 de mayo, de acuerdo a la resolución de las organizaciones sindicales.

El cese de actividades se lanzó tres semanas después del último fallo vinculado al conflicto judicial por un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se aplique la normativa de manera inmediata en lo que respecta a la actualización de haberes de docentes. El 7 de mayo, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice el caso.

Mientras tanto, la medida cautelar dictada para implementar los aumentos previstos por la ley quedó suspendida. Días más tarde se llevó a cabo la cuarta marcha federal universitaria con una participación masiva en Rosario y otros puntos del país.

Dentro del plan de lucha docente, Fagdut adelantó que realizarán distintas protestas en los próximos días. El gremio de docentes de la UTN definirá los pasos siguientes entre el 11 y el 12 de junio.