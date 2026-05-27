Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela El sistema lector de patentes lo divisó en la zona noroeste de Rosario. Sus ocupantes quedaron demorados. El caso investigado sucedió el 20 de mayo 27 de mayo 2026 · 07:57hs

Foto: Policía de Santa Fe. El auto que apareció con pedido de captura por un caso de intimidación pública en una escuela

El sistema de lectura de patentes de Rosario (LPR) permitió el hallazgo de un automóvil que aparecía investigado en un episodio de intimidación pública ocurrido el 20 de mayo último en una escuela de la zona sudoeste de Rosario.

El procedimiento policial derivó en la aprehensión de dos personas que iban en el vehículo y que ahora quedaron bajo investigación judicial por el incidente ocurrido la semana pasada.

Fuentes policiales que todo comenzó este miércoles, alrededor de las 2.30, cuando el LPR ubicado en la zona de Sorrento y Circunvalación detectó a un automóvil Peugeot 207 de color blanco cuya patente figuraba con pedido de secuestro activo difundido por la Justicia de Rosario.

Dónde detuvieron al auto con pedido de captura Efectivos del Comando Radioeléctrico salieron en búsqueda del vehículo y lo detectaron minutos después en Provincias Unidas y Juan B. Justo. Allí quedaron demorados los ocupantes del auto, un hombre y una mujer, de 55 y 29 años, respectivamente.

>> Leer más: Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos Los voceros indicaron que, de acuerdo con el número del dominio del Peugeot, el auto aparecía como buscado por la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación en un caso de intimidación pública en la Escuela Primaria Nº 1372 Chacho Muller, ubicada en pasaje Cristal y Avellaneda, en la zona sudoeste de Rosario.