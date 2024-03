Federico Beligoy apuntó contra Mauricio Larriera: "Las primeras 4 fechas ganó y ahí no lo escuché hablar"

En las declaraciones del director técnico de Newell’s el pasado domingo, después del empate 2-2 frente a San Lorenzo con un polémico gol de Bareiro en el que la Lepra pidió falta contra Glavinovich, se podía sentir el cansancio por los reiterados errores: “Hoy siento que debo terminar con la caballerosidad mía. Están pasando cosas que son muy extrañas, que son peligrosas y hoy no las puedo callar y no las puedo dejar pasar ”, indicó.

beli.jpg Federico Beligoy y Claudio Tapia, en el ojo de la tormenta por los dispares criterios con los que se aplica el VAR.

“Yo me pregunto qué están haciendo en Ezeiza. Qué está pasando acá. Hay cosas que no entiendo. Soy caballero pero no soy estúpido. No me gustan las injusticias y tengo que proteger a mis muchachos”, expresó el DT uruguayo.