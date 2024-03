La pelea por la actuación del árbitro Pablo Dóvalo en la igualdad de Independiente ante Barracas Central no se detiene y seguramente habrá nuevos capítulos. Más aún en un arbitraje que fecha a fecha deja polémicas en distintos partidos porque el VAR soluciona poco y nada. Y el tuit de Toviggino contra Tevez no hizo otra cosa que generar un conflicto.

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y sólo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, memoria eólica!!!", publicó el directivo incendiando las redes sociales.

Antes de hablar porque no explicas bien cómo funciona el VAR ? Porque la verdad no se entiende nada papi .

Ah y vos que curso Tenes ? https://t.co/RYnWtTrwhJ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 6, 2024

A la respuesta inmediata de Tevez se le sumó la del Kun, quien también se metió en X (ex Twitter) para atender al directivo. "Antes de hablar porque no explicás bien cómo funciona el VAR? Porque la verdad no se entiende nada, papi... Ah ¿y vos qué curso tenés?", escribió el ex jugador.