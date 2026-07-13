Asociación Rosarina de Fútbol: la actividad vuelve el sábado en inferiores y primera división

La casa madre anunció de manera excepcional que la programación en divisiones inferiores arrancarán a las 10.30 y las primeras, a las 15

Asociación Rosarina de Fútbol. La actividad regresa el sábado con los torneos de inferiores y primera división en sus tres torneos.

La actividad en la Asociación Rosarina de Fútbol volverá el próximo sábado 18 para las divisiones inferiores y los tres torneos de primera A, B y C. Para las categorías menores, de manera excepcional, la jornada comenzará a las 10.30, mientras los certámenes de primera arrancarán a las 15.

En medio de los últimos días del Mundial 2026, la Rosarina anunció que la reanudación de los torneos será el próximo fin de semana después haber tenido dos semanas de vacaciones.

La primera fecha en la zona Campeonato comenzará a las 15 y tendrá estos encuentros: Provincial vs. Unión de Álvarez, Adiur vs. Pablo VI, Aguirre vs. Central y Newell’s vs. Morning Star.

Por su parte, en la zona Permanencia el ganador clasificará a la zona Campeonato del 2027 y los últimos clubes descenderán de categoría. También arrancará a las 15 y la primera fecha será: Tiro Federal vs. San Telmo, Mitre vs. Oriental, El Torito vs. Banco y Central Córdoba vs. Villa Gobernador Gálvez.

Torneo de Primera B

Los dos primeros jugarán en primera A del 2027. La primera fecha en la zona Campeonato: Social Lux vs. Bancario, Defensores de Funes vs. Tiro Suizo, Club del Gran Rosario (CGR) vs. Leones y Defensores Unidos vs. Río Negro.

El clásico de barrio Ludueña entre Defensores Unidos y Social Lux se jugará en la 2ª fecha en la cancha del Rojo, en Humberto Primo e Iguazú.

Zona Permanencia: General Paz vs. Renato Cesarini, 7 de Setiembre vs. Fisherton, Arijón vs. 1º de Mayo y Botafogo vs. Alianza Sport. Los dos últimos descienden a la C.

Primera C

Por su parte, la tercera categoría también comenzará a las 15 con este programa de partidos: Estrella Azul vs. Provincial B, Sarmiento vs. Juan XXIII, María Reina vs. San Roque, Argentino vs. San José, Unión Americana vs. Olympia y Sportivo Silva vs. 14 de Junio. Libres: 27 de Febrero y Sparta.