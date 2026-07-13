La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

El DT Scaloni debe elegir entre respaldar al equipo que sale de memoria y viene fatigado, o arriesgarse a dar un golpe de timón para ir por Inglaterra

Mundial 2026. El grito de gol que retumbó en todo el país, el de Julián Alvarez que ponía a Argentina arriba ante Suiza.

Mundial 2026. El entrenador argentino Lionel Scaloni tiene una decisión difícil entre manos para las semifinales ante Inglaterra, de mañana en Atlanta.

El gran dilema del DT albiceleste, Lionel Scaloni , para el partidazo del miércoles ante Inglaterra en Atlanta pasa por la formación del equipo que utilizará para tratar de meterse en la final del Mundial 2026 , la segunda consecutiva de la Argentina .

En este sentido deberá optar entre sostenerse en su línea de bancar a las vacas sagradas de su ciclo o bien dar un golpe de timón y apostar por revitalizar la energía de su equipo en busca de mayor dinámica ante un rival que lo exigirá a tope en este rubro. Será una de las decisiones más fuertes que tendrá que tomar el entrenador en lo que va de su exitoso ciclo en la selección.

Argentina llegó hasta las semifinales del Mundial jugando con toda la base campeona del mundo. Para el DT, hasta acá su equipo titular es el que tiene el certificado de calidad que selló en Qatar y en las dos últimas Copas América. Como marca la lógica, está alineado a muerte con esa idea y así por ahora sigue en carrera y se encuentra entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

El recorrido hasta la semifinal fue un camino de espinas, un sendero lleno de obstáculos, un vía crucis donde hubo estaciones que casi terminan con el andar de la Scaloneta. En la máxima adversidad siempre apareció la garra y las agallas de un equipo que parece necesitar del alimento del peligro inminente para dar el plus y ganar los partidos.

Inglaterra viene entonado

Pero esta fórmula de la cornisa permanente es demasiado riesgosa para jugar la semifinal ante Inglaterra, un rival que viene entonado y con dos jugadores en altísimo nivel, como el volante Bellingham y el delantero Harry Kane.

Argentina entonces deberá mejorar muchísimo ante los ingleses, porque además viene de jugar su peor partido del Mundial frente a Suiza, más allá de que la historia terminó 3 a 1 en el alargue cuando desde hacia rato el rival jugaba con diez hombres.

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Mundial 2026. El grito de gol que retumbó en todo el país, el de Julián Alvarez que ponía a Argentina arriba ante Suiza.

Julián Álvarez y un golazo inolvidable

Nadie le regaló nada a la selección y llegó a la última semana del Mundial porque tiene un corazón enorme, al mejor jugador del mundo y a futbolistas de enorme jerarquía que en cualquier momento pueden abrir el cerrojo más difícil, tal cual ocurrió con Julián Álvarez, que inventó un golazo inolvidable con los suizos, cuando parecía que se venían los penales y la chance de armar las valijas otra vez fue demasiado real.

Tan real como sucedió desde que comenzaron los mata-mata. Cuando ante Cabo Verde el pleito durísimo se resolvió en el alargue en Miami. O luego en el infartante duelo ante Egipto donde a falta de diez minutos estaba dos goles abajo y en tiempo reglamentario fue 3 a 2 para la heroica remontada albiceleste.

Ante los suizos con suspenso

No fue distinto el último capítulo con los suizos, en el que el suspenso se extendió hasta el final y también la celebración llegó luego de transpirar la gota gorda.

Lo que está clarísimo es que el equipo está al límite de las baterías, en reserva de combustible, con el envión del ingrediente emocional, pero que la puede pasar mal si no mejora el funcionamiento colectivo y no oxigena en especial la zona de volantes, donde el bajón es donde más se siente.

Las claves de Scaloni

Porque luce muy fatigado Rodrigo De Paul, no está a tope Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tampoco es la manija de la tenencia. Los tres son clave en la idea del DT de sostener la pelota y presionar alto, pero lo hacen con demasiada irregularidad y también lucen por momentos extenuados de tanto ir y venir.

Con el ingreso de Leandro Paredes el equipo logró más equilibrio y fortaleza en la contención, pero falta potenciar la tenencia efectiva del balón para no correr detrás de la pelota como ocurrió en gran parte del duelo ante Suiza. Esto desgasta más todavía a un equipo que llegó al límite físico al Mundial, tal cual lo reconoció el propio Scaloni.

El dilema del DT argentino

En este escenario, el dilema del DT será mantener al equipo que sale de memoria o hacer un clic y mete un par de jugadores que no vienen teniendo rodaje pero están a tope de la batería y como si fueran fieras hambrientas para ir por su presa.

Ocurre que Inglaterra hace gala de la dinámica, el poderío físico, el golpe por golpe y el partido abierto de arco a arco. Allí Argentina tendrá dos opciones: le quita la pelota y la sostiene, o bien se mete en ese ida y vuelta frenético para lo que tendrá que correr demasiado.

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Scaloni a muerte con los históricos

Scaloni sabe mejor que nadie el estado de su tropa y planificará el partido más acertado. Pero siempre pensando y repensado si sigue bancando a muerte a los históricos o le abre la puerta a algún soldado de la nueva generación para que sirva de revulsivo e imprima la cuota de punch que parece necesitar.

Tampoco es que sobren las opciones de reemplazo en cuanto a lo que vino usando el DT. Porque Thiago Amada y Nico González son los que más se acoplaron del medio hacia adelante. No ingresaron mucho tiempo el Colo Barco ni Giuliano Simeone. Mientras que Gio Lo Celso, cuando le tocó, anotó un gran gol ante Jordania.

La opción es con línea de tres

También estaría la opción de una línea de tres con Otamendi en la cueva o el doble nueve de entrada con Julián y Lautaro.

Lo cierto es que este es otro partido donde será clave la astucia de Scaloni para la lectura previa. Tal vez como nunca en su ciclo, debiendo elegir entre los jugadores que casi salen de memoria o meter algún recambio que además de oxigenar desde lo físico sorprenda con un matiz táctico al rival.

La Scaloneta con toda su potencia

La frase que siempre repite el DT es que su equipo “compita” más allá del resultado final. Y la sensación es que para competir mejor hace falta alguna vuelta de tuerca, algún aditivo extra para que el motor de la Scaloneta tenga más potencia ante el clásico archirrival Inglaterra.

Lionel Scaloni, el gran DT, tiene la palabra y es el arquitecto de la pizarra mágica que metió otra vez a la selección entre las cuatro mejores del mundo. Y con un pasito más estará en la gran final.