La selección argentina ya se aseguró en el Mundial un premio de 27 millones de dólares

El campeón se llevará 50 millones. La Fifa ya había anunciado que los 48 equipos participantes recibirían "al menos 10,5 millones"

Con su clasificación a semifinales del Mundial 2026, la selección argentina ya se aseguró un premio de 27 millones de dólares, que podría casi duplicarse si finalmente lograra el sueño de repetir el título.

A fines del año pasado, la Fifa anunció un incremento en el premio total que repartirá entre todas las selecciones participantes de la Copa del Mundo.

En Qatar, Argentina se llevó 47 millones de dólares por consagrarse como la mejor selección del mundo. En esta edición del Mundial el campeón se llevará 50 millones de dólares, mientras que el segundo recibirá 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones.

Todas los países que jugaron tendrán premio. Quienes se ubicaron del 5° al 8° lugar recibirán 19 millones de dólares, para los clasificados del 9° al 16° puesto habrá 15 millones, los seleccionados posicionados del 17° al 32° lugar se llevan 11 millones y los demás tendrán 9 millones.

Además, cada uno de los equipos recibirá 1,5 millones dólares para “cubrir los gastos de preparación”, por lo que “todas las federaciones miembro participantes tienen garantizados al menos 10,5 millones de dólares”, según indicó la Fifa.

En total, la Fifa entregará 727 millones de dólares, luego de haber repartido en Qatar 2022 más de 400 millones.