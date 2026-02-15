Plan de calles: ya terminaron la repavimentación de avenida Pellegrini

La obra de fresado y repavimentación entre Oroño y Entre Ríos finalizó este viernes. En menos de un mes se repararon 18 cuadras a nuevo

La Municipalidad de Rosario anunció que finalizaron los trabajos de repavimentación de avenida Pellegrini desde Oroño hasta Entre Ríos. La obra incluyó la ejecución de trabajos de fresado, bacheo de base y carpetas asfálticas, y sumó, durante las últimas jornadas, la pintura y demarcación de señalética y bicisendas.

El sector intervenido presentaba un deterioro significativo, con asfalto gastado, propio del uso de una de las arterias principales y de acceso más importante de la ciudad. Además, la comercial y emblemática avenida es fundamental en la conexión centro/oeste para todas las rosarinas y rosarinos.

“ Logramos terminar estas 18 cuadras en tiempo record; teníamos la premisa del intendente de finalizar el primer tramo antes de que comience la actividad en tribunales, y el segundo antes de que comiencen las clases. Trabajamos intensamente como lo estamos haciendo en 27 de Febrero, Necochea, Caferatta y Bv. Rondeau, y hoy en Av Pellegrini ya se puede transitar con normalidad”, destacó Juan Ferrer, subsecretario de Obras Públicas.

La intervención vial sobre Pellegrini se incluye en el plan integral de mejoras de calzadas y reconstrucción de pavimentos de las principales arterias y avenidas que el municipo lleva adelante en período estival, aprovechando la baja considerable en el tránsito vehicular y teniendo en cuenta que se trata de arterias muy transitadas para realizar cortes viales.

Otras obras

En paralelo, con la misma lógica de trabajo y en el marco del mismo proyecto, está finalizando la repavimentación de 27 de Febrero entre Oroño y Entre Ríos.

En simultáneo, avanzan las obras de repavimentación de Cafferata entre Pte. Perón y Pellegrini, Ov. Lagos entre 27 de Febrero y Bv. Seguí, Rondeau entre Martín Fierro y Urunday, Necochea entre Garibaldi y Pte. Quintana, y Santa Fe altura Terminal de Ómnibus. En tanto, se ejecutan más de ocho sectores con recambio de losas de hormigón, como Oroño y Uriburu, Uriburu y Las Palmeras, y Provincias Unidas y Eva Perón, entre otros.

Estas obras también corresponden al plan de reconstrucción de pavimentos, plan de fresado, repavimentación, bacheo y mejoras de las calles de la ciudad.

En todos los distritos de Rosario

Desde el Palacio de los Leones destacan que, de manera diaria y simultánea, se desarrollan trabajos de bacheo y mantenimiento vial en todos los barrios de la ciudad que mejoran de manera significativa la transitabilidad y circulación de vecinas y vecinos, además de que aportan a la seguridad vial y ponen en valor los sectores intervenidos.

“Tenemos una programación ambiciosa, estamos retomando el plan de repavimentación de arterias de la ciudad, y en ello tenemos previsto el completamiento de algunos sectores y otros en carpeta para comenzar”, explicó Ferrer.

Y agregó: “Algunas obras son con cortes totales, otras parciales o con reducciones de calzadas. Sabemos que las obras complican el tránsito, pero es prioritario mejorar el estado de las calzadas, y venimos trabajando muy bien con un ritmo sostenido y prolijo”.

Finalmente, el funcionario resaltó que el objetivo es ejecutar trabajos de mantenimiento mejorativo, lo que implica intervenciones de fresado y reposición de las carpetas asfálticas en cuadras enteras, en pavimentos provisorios, y en la reconstrucción de las bases por reciclado. Las intervenciones se realizan de modo simultáneo en todos los distritos de la ciudad de manera equitativa.

Plan intensivo

El municipio continúa con los trabajos de mantenimiento vial en diferentes barrios de la ciudad. El plan alcanza obras de bacheo, estabilizados, hormigón, carpetas asfálticas, fresado y repavimentación de calles. Las zonas a trabajar son determinadas por relevamientos de cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas, y se ponen como prioridad aquellas calles que se encuentren más deterioradas y los corredores viales que involucran la accesibilidad e interconexión de numerosos barrios.